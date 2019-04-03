Прогноз погоди на 4 квітня: тепло, сонячно, але в деяких областях можливий дощ зі снігом
Погода в Україні у четвер, 4 квітня, буде по-весняному сонячною, теплою, але трішки хмарною. Не пощастить лише жителям східних областей – там протягом дня буде холодно, можливий навіть дощ зі снігом.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що з кожним днем квітня в Україну щораз більше приходить тепла погода. Надворі починають розпускатися бруньки, розквітають яскраві весняні тюльпани і нарциси, а земля вкривається зеленою травичкою.
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Поступово температура повітря підвищується, прогріваючи і землю, і повітря,
– додала синоптик.
4 квітня повітря прогріється до +9+15 градусів, холодніше буде у Донецькій та Луганській областях – +4+8 градусів тепла.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15+17 градусів і буде сонячно.
На усій території країни буде без опадів, лише у східних регіонах пройдуть дощі зі снігом. Проте, синоптик попереджає про сильні пориви вітру.
У Києві в четвер очікується суха сонячна та помірно тепла погода, вдень повітря прогріється до +10 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 4 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +8…+10
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +5…+7
Харків – +6…+8
Київ – +10…+12
Прогноз погоди на 4 квітня від Укргідрометцентру