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      Прогноз погоди на 4 квітня: тепло, сонячно, але в деяких областях можливий дощ зі снігом

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      Погода 4 квітня 2019 Україна - тепло, сонячно, але можливий дощ зі снігом
      Прогноз погоди на 4 квітня в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 4 квітня, буде по-весняному сонячною, теплою, але трішки хмарною. Не пощастить лише жителям східних областей – там протягом дня буде холодно, можливий навіть дощ зі снігом.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що з кожним днем квітня в Україну щораз більше приходить тепла погода. Надворі починають розпускатися бруньки, розквітають яскраві весняні тюльпани і нарциси, а земля вкривається зеленою травичкою. 

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      Поступово температура повітря підвищується, прогріваючи і землю, і повітря,
      – додала синоптик.

      4 квітня повітря прогріється до +9+15 градусів, холодніше буде у Донецькій та Луганській областях – +4+8 градусів тепла.

      Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15+17 градусів і буде сонячно.

      На усій території країни буде без опадів, лише у східних регіонах пройдуть дощі зі снігом. Проте, синоптик попереджає про сильні пориви вітру.

      У Києві в четвер очікується суха сонячна та помірно тепла погода, вдень повітря прогріється до +10 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 4 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +8…+10

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +6…+8

      Київ – +10…+12


      Прогноз погоди на 4 квітня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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