Прогноз погоды на 4 декабря: из Украины уйдут снегопады

Погода в Украине в среду, 4 декабря, будет почти без снега. Осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый, сообщила синоптик Наталья Диденко.

К теме: Снегопады сковали Украины: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие авто

Температура воздуха в среду днем в Украине составит от -3 до +2 градусов. На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.

Погода в Киеве будет прохладной – около 0 градусов. В течение дня осадков не будет, разве что вечером возможен небольшой мокрый снег.

"Главная задача ближайших дней – держать равновесие на подмерзлой земле и носить нескользкую обувь, не забывать включать фары, водителям и пешеходам найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам", – посоветовала Диденко.

Прогноз погоды на среду, 4 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0…-2

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – -1…+1

Тернополь – 0…+2

Черновцы – +1…+3

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – -1…+1

Николаев – -1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – 0…+2

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – -1…+1

Чернигов – -1…-3

Сумы – -1…-3

Полтава – 0…-2

Днепр – 0…-2

Запорожье – -1…+1

Донецк – 0…-2

Луганск – -1…-3

Харьков – -1…-3

Киев – -1…+1



Прогноз погоды на 4 декабря от Укргидрометцентра