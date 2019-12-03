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      Прогноз погоды на 4 декабря: из Украины уйдут снегопады

      67 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 4 декабря / ru.aliexpress.com

      Погода в Украине в среду, 4 декабря, будет почти без снега. Осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

      Ветер будет с запада, умеренный, порывистый, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      К теме: Снегопады сковали Украины: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие авто

      Температура воздуха в среду днем в Украине составит от -3 до +2 градусов. На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.

      Погода в Киеве будет прохладной – около 0 градусов. В течение дня осадков не будет, разве что вечером возможен небольшой мокрый снег.

      "Главная задача ближайших дней – держать равновесие на подмерзлой земле и носить нескользкую обувь, не забывать включать фары, водителям и пешеходам найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам", – посоветовала Диденко.

      Прогноз погоды на среду, 4 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – 0…-2

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – -1…+1

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – +1…+3

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – -1…+1

      Николаев – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Симферополь – 0…+2

      Кропивницкий – 0…-2

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – -1…-3

      Сумы – -1…-3

      Полтава – 0…-2

      Днепр – 0…-2

      Запорожье – -1…+1

      Донецк – 0…-2

      Луганск – -1…-3

      Харьков – -1…-3

      Киев – -1…+1

      прогноз погоди Україна 4 грудня середа погода прогноз
      Прогноз погоды на 4 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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