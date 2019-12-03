Прогноз погоды на 4 декабря: из Украины уйдут снегопады
Погода в Украине в среду, 4 декабря, будет почти без снега. Осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
Ветер будет с запада, умеренный, порывистый, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха в среду днем в Украине составит от -3 до +2 градусов. На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.
Погода в Киеве будет прохладной – около 0 градусов. В течение дня осадков не будет, разве что вечером возможен небольшой мокрый снег.
"Главная задача ближайших дней – держать равновесие на подмерзлой земле и носить нескользкую обувь, не забывать включать фары, водителям и пешеходам найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам", – посоветовала Диденко.
Прогноз погоды на среду, 4 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0…-2
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – -1…+1
Тернополь – 0…+2
Черновцы – +1…+3
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – -1…+1
Николаев – -1…+1
Херсон – -1…+1
Симферополь – 0…+2
Кропивницкий – 0…-2
Черкассы – -1…+1
Чернигов – -1…-3
Сумы – -1…-3
Полтава – 0…-2
Днепр – 0…-2
Запорожье – -1…+1
Донецк – 0…-2
Луганск – -1…-3
Харьков – -1…-3
Киев – -1…+1