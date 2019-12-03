Прогноз погоди на 4 грудня: з України підуть снігопади

Погода в Україні в середу, 4 грудня, буде майже без снігу. Опади малоймовірні, лише у другій половині дня та надвечір мокрий сніг можливий на Волині, Рівненщині, у Житомирській, Чернігівський та Київській областях.

Вітер буде із заходу, помірний, поривчастий, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря в середу вдень в Україні становитиме від -3 до +2 градусів. На дорогах – слизько, особливо вранці та ввечері.

Погода в Києві буде прохолодною – близько 0 градусів. Протягом дня суттєвих опадів не буде, хіба що ввечері можливий невеликий мокрий сніг.

"Головна задача найближчих днів – тримати рівновагу на підмерзлій землі неслизьким взуттям, не забувати вмикати фари, водіям та пішоходам знайти золоту середину у взаєминах, тобто, слідувати правилам", – порадила Діденко.

Прогноз погоди на середу, 4 грудня, у містах України:

Ужгород – 0…-2

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 4 грудня від Укргідрометцентру