Прогноз погоди на 4 грудня: з України підуть снігопади
Погода в Україні в середу, 4 грудня, буде майже без снігу. Опади малоймовірні, лише у другій половині дня та надвечір мокрий сніг можливий на Волині, Рівненщині, у Житомирській, Чернігівський та Київській областях.
Вітер буде із заходу, помірний, поривчастий, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря в середу вдень в Україні становитиме від -3 до +2 градусів. На дорогах – слизько, особливо вранці та ввечері.
Погода в Києві буде прохолодною – близько 0 градусів. Протягом дня суттєвих опадів не буде, хіба що ввечері можливий невеликий мокрий сніг.
"Головна задача найближчих днів – тримати рівновагу на підмерзлій землі неслизьким взуттям, не забувати вмикати фари, водіям та пішоходам знайти золоту середину у взаєминах, тобто, слідувати правилам", – порадила Діденко.
Прогноз погоди на середу, 4 грудня, у містах України:
Ужгород – 0…-2
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -1…+1