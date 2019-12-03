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      Прогноз погоди на 4 грудня: з України підуть снігопади

      252 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 4 грудня / ru.aliexpress.com

      Погода в Україні в середу, 4 грудня, буде майже без снігу. Опади малоймовірні, лише у другій половині дня та надвечір мокрий сніг можливий на Волині, Рівненщині, у Житомирській, Чернігівський та Київській областях.

      Вітер буде із заходу, помірний, поривчастий, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      До теми: Снігопади скували Україну: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто

      Температура повітря в середу вдень в Україні становитиме від -3 до +2 градусів. На дорогах – слизько, особливо вранці та ввечері.

      Погода в Києві буде прохолодною – близько 0 градусів. Протягом дня суттєвих опадів не буде, хіба що ввечері можливий невеликий мокрий сніг.

      "Головна задача найближчих днів – тримати рівновагу на підмерзлій землі неслизьким взуттям, не забувати вмикати фари, водіям та пішоходам знайти золоту середину у взаєминах, тобто, слідувати правилам", – порадила Діденко.

      Прогноз погоди на середу, 4 грудня, у містах України:

      Ужгород – 0…-2

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -1…-3

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…-3

      Київ – -1…+1

      прогноз погоди Україна 4 грудня середа погода прогноз
      Прогноз погоди на 4 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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