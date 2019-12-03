Снігопади скували Україну: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто
Більшість областей України накрили рясні снігопади. Через негоду побільшало роботи у рятувальників - вони ще з ночі 3 грудня розчищають дороги та допомагають водіям вибратись зі снігових заметів.
Найбільше засніжило західні та північні регіони, пише Укргідрометцентр. Станом на 8 ранку висота снігового покриву у західних областях становила 3-4 сантиметри снігу, а в Івано-Франківській області – 10 сантиметрів снігу.
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У північних областях снігу випало більше – до 7-8 сантиметрів. Найскладніша ситуація на Полтавщині та Харківщині – там насипало до 15 сантиметрів снігу.
Без снігу поки залишаються південні області біля Чорного та Азовського морів. Жителі цих регіонів зможуть відчути справжню зимову погоду лише з 12-13 грудня. Тоді в Україну прийде нова хвиля похолодання.
Україну засипало снігом / фото Укргідрометцентру
Рятувальники посилено працюють на дорогах України з вечора понеділка, пише ДСНС. На Кіровоградщині вони витягли зі снігового полону майже пів сотні застряглих авто, на Полтавщині – 12 машин, на Рівненщині – відбуксирувати 6 вантажівок.
Працівники ДСНС відтягують вантажівки на засніжених дорогах
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Рятувальники витягують зі снігового замету авто на Полатвщині: відео
Більшість великих міст вранці вівторка скували довжелезні затори. Через снігопад у Львові ускладнився рух не лише в центрі, а й на околицях міста.
Ускладнений рух у Львові / фото Ігоря Зінкевича
Така ж ситуація і в Києві – у заторах стояли авто на всіх мостах через Дніпро, в напрямку правого берега Києва, на проспекті Перемоги, на бульварі Шевченка в бік Бессарабки та від Європейської площі в бік Поштової.
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Також через слизьку дорогу і погану видимість на дорогах сталось чимало ДТП. На щастя, про загиблих не повідомляється.
ДТП у Києві через ожеледицю
ДТП на слизькій дорозі поблизу Хуста на Закарпатті
На Харківщині через снігопад зіткнулись кілька авто: відео
Синоптики попереджають, що 3 грудня сильний сніг засипатиме Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Сумську і Харківську області. Через це на дорогах можлива ожеледиця та ускладнення руху. У ДСНС радять водіям бути особливо обережними та дотримуватися правил водіння взимку.
Як водіям їздити при ожеледиці: поради
Їзда при ожеледиці взимку – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться роботи водієві Аби вберегти себе та пасажирів, водіям варто дотримуватися таких простих правил:
- Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
- Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
- Швидкість руху повинна бути низькою.
- При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
- Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
- Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.