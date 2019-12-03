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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Снігопади скували Україну: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто

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      Україну скував сніговий колапс / dsns.gov.ua

      Більшість областей України накрили рясні снігопади. Через негоду побільшало роботи у рятувальників - вони ще з ночі 3 грудня розчищають дороги та допомагають водіям вибратись зі снігових заметів.

      Найбільше засніжило західні та північні регіони, пише Укргідрометцентр. Станом на 8 ранку висота снігового покриву у західних областях становила 3-4 сантиметри снігу, а в Івано-Франківській області – 10 сантиметрів снігу.

      Важливо: Якою буде погода у грудні: прогноз

      У північних областях снігу випало більше – до 7-8 сантиметрів. Найскладніша ситуація на Полтавщині та Харківщині – там насипало до 15 сантиметрів снігу.

      Без снігу поки залишаються південні області біля Чорного та Азовського морів. Жителі цих регіонів зможуть відчути справжню зимову погоду лише з 12-13 грудня. Тоді в Україну прийде нова хвиля похолодання.


      Україну засипало снігом / фото Укргідрометцентру

      Рятувальники посилено працюють на дорогах України з вечора понеділка, пише ДСНС. На Кіровоградщині вони витягли зі снігового полону майже пів сотні застряглих авто, на Полтавщині – 12 машин, на Рівненщині – відбуксирувати 6 вантажівок.


      Працівники ДСНС відтягують вантажівки на засніжених дорогах 

      Цікаво: У Карпатах випало пів метра снігу: фото, відео

      Рятувальники витягують зі снігового замету авто на Полатвщині: відео

       

      Більшість великих міст вранці вівторка скували довжелезні затори. Через снігопад у Львові ускладнився рух не лише в центрі, а й на околицях міста.


      Ускладнений рух у Львові / фото Ігоря Зінкевича

      Така ж ситуація і в Києві – у заторах стояли авто на всіх мостах через Дніпро, в напрямку правого берега Києва, на проспекті Перемоги, на бульварі Шевченка в бік Бессарабки та від Європейської площі в бік Поштової.

      Важливо: Як не впасти при ожеледиці

      Також через слизьку дорогу і погану видимість на дорогах сталось чимало ДТП. На щастя, про загиблих не повідомляється.


      ДТП у Києві через ожеледицю


      ДТП на слизькій дорозі поблизу Хуста на Закарпатті

      На Харківщині через снігопад зіткнулись кілька авто: відео

       

      Синоптики попереджають, що 3 грудня сильний сніг засипатиме Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Сумську і Харківську області. Через це на дорогах можлива ожеледиця та ускладнення руху. У ДСНС радять водіям бути особливо обережними та дотримуватися правил водіння взимку.

      Як водіям їздити при ожеледиці: поради

      Їзда при ожеледиці взимку – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться роботи водієві Аби вберегти себе та пасажирів, водіям варто дотримуватися таких простих правил:

      • Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
      • Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
      • Швидкість руху повинна бути низькою.
      • При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
      • Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
      • Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС Аварії та ДТП Сніг в Україні Київ замело снігом
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