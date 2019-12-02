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      У Карпатах випало пів метра снігу: фото, відео

      572 Читать новость на русском
      Так виглядають Карпати сьогодні / facebook.com/lavyny.official

      У Карпатах 2 грудня уже намело до 50 сантиметрів снігу. У деяких регіонах температура повітря впала до -10 градусів морозу.

      Так, на сніголавинному посту "Пожежевська" температура повітря – -8 градусів морозу, повідомляє у фейсбуці "Сніголавинна ситуація в українських Карпатах".

      Це цікаво: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

      На сніголавинному посту "Плай" температура повітря -6,5 градусів морозу, а на сніголавинному посту "Драгобрат" температура впала до -8,3 градусів морозу. Висота снігового покриву тут становить 10 сантиметрів.

      Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці повідомляє, що на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -10 градусів. За даними рятувальників, висота снігового покриву становить не більше 20-30 сантиметрів, водночас подекуди спостерігаються передуви завглибшки до 50 сантиметрів.

      піп іван карпати сніг
      Гора Піп Іван сьогодні/ Фото з фейсбуку

      Загалом у Карпатах сніжить третій день. Ввечері 2 грудня синоптики обіцяють посилення снігопаду у всіх районах Франківської області.

      Цікаво! Морози і сніг в Україні почнуться в середині грудня. Зима буде помірно сніжною, із сильними морозами і затягнеться аж до середини березня. Що ще прогнозують синоптики – читайте тут.

      Тим часом на трасі "Київ – Чоп" через снігопад утворився чималий затор.

      Трасу "Київ – Чоп" засніжило: відео

      Користувачі у соціальних мережах уже запостили чимало фото та відео із сніжних Карпат.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #bukovel2019#winteriscoming️#

      Допис, поширений Lyolya Cherevatova (@lyo1ya)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети больше всего рады снегу))))

      Допис, поширений Tanya Rubanova (@tanya_rubanova)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ Пока в Киеве нет снега пусть здесь побудет фото с манящим видом. Если снег не выпадет, то может выпадет возможность попасть в горы? Лично у меня подобные техники исполнения желаний не работают. Возможно, я как-то неправильно визуализирую или слишком много фантазирую и Вселенная не успевает угнаться за мной ?. Но если вдруг в Киеве пойдёт снег, тогда я точно сделаю свою карту желаний. А вдруг? ️Снег я с детства люблю, а в горы влюбилась с первого взгляда в 32 года. Ага! Я ещё тот динозавр. И падаю я также громко. Страх падения очень мешал мне встать на сноуборд, но я даже не подозревала что он у меня есть до тех пор пока не опомнилась на подъемнике в горах #Буковель. Оказаться сразу на самой сложной трассе 5F и съехать на попе это ещё тот челлендж. Тем кто никогда не катался в горах рекомендую представить себя со связанными ногами скользящим в неизвестность. Не сложно догадаться, что тебя ожидает. А если ты забыл про силу гравитации, то она непременно напомнит о себе пятой точкой или кистями рук. Когда ты не знаешь что делать, то начинаешь паниковать, а мозг продолжает искать решение судорожно оглядываясь и всматриваясь в лица. А вдруг кто-то пожалеет? Сначала обращаешь внимание на лыжников и думаешь, что им легче. И я повелась на эту иллюзию став на снег во второй раз на следующий год Но на лыжах ноги еще больше не слушаются и разъезжаются в разные стороны. Как оказалось, этот способ торможения не самый приятный, а иногда и вовсе небезопасный. Потом тебе приходит в голову гениальная мысль: стой и не двигайся! Несколько глубоких вдохов и выдохов восстановят соединение мозга с ногами. Сколько бы неприятных чувств вы не пережили, все равно в вашей памяти будут и позитивные моменты. А если получится скатиться с горки, вознаграждением будет божественный кайф, жажда снега, тяга к покатушкам и любовь в горы на всю жизнь ️

      Допис, поширений Елена Рогозенко (@erogozenko)

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода Новини Івано-Франківська Карпати Сніг в Україні
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