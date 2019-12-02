У Карпатах випало пів метра снігу: фото, відео

У Карпатах 2 грудня уже намело до 50 сантиметрів снігу. У деяких регіонах температура повітря впала до -10 градусів морозу.

Так, на сніголавинному посту "Пожежевська" температура повітря – -8 градусів морозу, повідомляє у фейсбуці "Сніголавинна ситуація в українських Карпатах".

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На сніголавинному посту "Плай" температура повітря -6,5 градусів морозу, а на сніголавинному посту "Драгобрат" температура впала до -8,3 градусів морозу. Висота снігового покриву тут становить 10 сантиметрів.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці повідомляє, що на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -10 градусів. За даними рятувальників, висота снігового покриву становить не більше 20-30 сантиметрів, водночас подекуди спостерігаються передуви завглибшки до 50 сантиметрів.



Гора Піп Іван сьогодні/ Фото з фейсбуку

Загалом у Карпатах сніжить третій день. Ввечері 2 грудня синоптики обіцяють посилення снігопаду у всіх районах Франківської області.

Цікаво! Морози і сніг в Україні почнуться в середині грудня. Зима буде помірно сніжною, із сильними морозами і затягнеться аж до середини березня. Що ще прогнозують синоптики – читайте тут.

Тим часом на трасі "Київ – Чоп" через снігопад утворився чималий затор.

Трасу "Київ – Чоп" засніжило: відео

Користувачі у соціальних мережах уже запостили чимало фото та відео із сніжних Карпат.