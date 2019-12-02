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      В Карпатах выпало полметра снега: фото, видео

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      Так выглядят Карпаты сегодня / facebook.com/lavyny.official

      В Карпатах 2 декабря уже намело до 50 сантиметров снега. В некоторых регионах температура воздуха упала до -10 градусов мороза.

      Так, на снеголавинном посту "Пожежевская" температура воздуха – -8 градусов мороза, сообщает в Фейсбуке "Снеголавинные ситуация в украинских Карпатах".

      Это интересно: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      На снеголавинном посту "Плай" температура воздуха -6,5 градусов мороза, а на снеголавинном посту "Драгобрат" температура упала до -8,3 градусов мороза. Высота снежного покрова здесь составляет 10 сантиметров.

      Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке сообщает, что на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 градусов. По данным спасателей, высота снежного покрова составляет не более 20-30 сантиметров, в то же время иногда наблюдаются передувы глубиной до 50 сантиметров.

      піп іван карпати сніг
      Гора Поп Иван сегодня / Фото из Фейсбука

      В целом в Карпатах будет снежить третий день. Вечером 2 декабря синоптики обещают усиление снегопада во всех районах Франковской области.

      Интересно! В целом морозы и снег в Украине начнутся в середине декабря. Зима будет умеренно снежной, с сильными морозами и затянется до середины марта. Что еще прогнозируют синоптики - читайте здесь.

      Между тем на трассе "Киев – Чоп" из-за снегопада образовался большой затор.

      Трассу "Киев – Чоп" заснежило: видео

      Пользователи в социальных сетях уже запостил множестов фото и видео с снежных Карпат.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #bukovel2019#winteriscoming️#

      Допис, поширений Lyolya Cherevatova (@lyo1ya)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети больше всего рады снегу))))

      Допис, поширений Tanya Rubanova (@tanya_rubanova)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ Пока в Киеве нет снега пусть здесь побудет фото с манящим видом. Если снег не выпадет, то может выпадет возможность попасть в горы? Лично у меня подобные техники исполнения желаний не работают. Возможно, я как-то неправильно визуализирую или слишком много фантазирую и Вселенная не успевает угнаться за мной ?. Но если вдруг в Киеве пойдёт снег, тогда я точно сделаю свою карту желаний. А вдруг? ️Снег я с детства люблю, а в горы влюбилась с первого взгляда в 32 года. Ага! Я ещё тот динозавр. И падаю я также громко. Страх падения очень мешал мне встать на сноуборд, но я даже не подозревала что он у меня есть до тех пор пока не опомнилась на подъемнике в горах #Буковель. Оказаться сразу на самой сложной трассе 5F и съехать на попе это ещё тот челлендж. Тем кто никогда не катался в горах рекомендую представить себя со связанными ногами скользящим в неизвестность. Не сложно догадаться, что тебя ожидает. А если ты забыл про силу гравитации, то она непременно напомнит о себе пятой точкой или кистями рук. Когда ты не знаешь что делать, то начинаешь паниковать, а мозг продолжает искать решение судорожно оглядываясь и всматриваясь в лица. А вдруг кто-то пожалеет? Сначала обращаешь внимание на лыжников и думаешь, что им легче. И я повелась на эту иллюзию став на снег во второй раз на следующий год Но на лыжах ноги еще больше не слушаются и разъезжаются в разные стороны. Как оказалось, этот способ торможения не самый приятный, а иногда и вовсе небезопасный. Потом тебе приходит в голову гениальная мысль: стой и не двигайся! Несколько глубоких вдохов и выдохов восстановят соединение мозга с ногами. Сколько бы неприятных чувств вы не пережили, все равно в вашей памяти будут и позитивные моменты. А если получится скатиться с горки, вознаграждением будет божественный кайф, жажда снега, тяга к покатушкам и любовь в горы на всю жизнь ️

      Допис, поширений Елена Рогозенко (@erogozenko)

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода Новости Ивано-Франковска Карпаты Снег в Украине
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