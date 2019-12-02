В Карпатах выпало полметра снега: фото, видео

В Карпатах 2 декабря уже намело до 50 сантиметров снега. В некоторых регионах температура воздуха упала до -10 градусов мороза.

Так, на снеголавинном посту "Пожежевская" температура воздуха – -8 градусов мороза, сообщает в Фейсбуке "Снеголавинные ситуация в украинских Карпатах".

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На снеголавинном посту "Плай" температура воздуха -6,5 градусов мороза, а на снеголавинном посту "Драгобрат" температура упала до -8,3 градусов мороза. Высота снежного покрова здесь составляет 10 сантиметров.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке сообщает, что на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 градусов. По данным спасателей, высота снежного покрова составляет не более 20-30 сантиметров, в то же время иногда наблюдаются передувы глубиной до 50 сантиметров.



Гора Поп Иван сегодня / Фото из Фейсбука

В целом в Карпатах будет снежить третий день. Вечером 2 декабря синоптики обещают усиление снегопада во всех районах Франковской области.

Интересно! В целом морозы и снег в Украине начнутся в середине декабря. Зима будет умеренно снежной, с сильными морозами и затянется до середины марта. Что еще прогнозируют синоптики - читайте здесь.

Между тем на трассе "Киев – Чоп" из-за снегопада образовался большой затор.

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Пользователи в социальных сетях уже запостил множестов фото и видео с снежных Карпат.