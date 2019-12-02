Якою буде погода у грудні: прогноз

Грудень принесе в Україну справжню зиму: снігопади, хуртовини та часту ожеледицю. Проте, лютих морозів чекати не варто, температура повітря опускатиметься до -10-15 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що середня місячна температура у грудні сягатиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Комфортніше буде в окупованому Криму – до 3 градусів тепла. Такі показники близькі до середніх багаторічних значень.

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Народний синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу розповів більш детальний прогноз погоди на перший місяць зими. За його словами, температура у грудні буде постійно коливатися – холод буде змінюватися більш теплими днями.

Почнеться грудень морозами, снігом та мокрим снігом. Проте, вже через кілька днів прийде потепління, а стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів. Українцям варто чекати відлигу, яка протримається до 11 грудня.

З 13-14 грудня в Україні будуть морози від мінус 6-8 градусів, а вже 22-26 грудня - до -9-11 градусів. Наприкінці місяця ми вже побачимо снігопади. Напередодні Нового року очікується невеликий сніг і температура -4-5 градусів морозу. Буде прекрасний Новий рік,

– говорить Леонід Горбань.

Окрім морозів, українцям у грудні докучатиме ожеледиця, мокрий дощ зі снігом та сильні пориви вітру.

При цьому січень і лютий, за словами Горбаня, будуть жорсткішими та морознішими. Сніг йтиме майже кожного дня, можливі хуртовини та люті морози до -20 градусів.

Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпат ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насолодитись зимовою погодою.