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      Снегопады сковали Украины: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие автомобили

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      Украина сковал снежный коллапс / dsns.gov.ua

      Большинство областей Украины накрыли обильные снегопады. Из-за непогоды прибавилось работы у спасателей – они еще с ночи 3 декабря расчищают дороги и помогают водителям выбраться из снежных заносов.

      Больше всего заснежило западные и северные регионы, пишет Укргидрометцентр. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова в западных областях составляла 3-4 сантиметра снега, а в Ивано-Франковской области – 10 сантиметров снега.

      Важно: Какой будет погода в декабре: прогноз

      В северных областях снега выпало больше – до 7-8 сантиметров. Самая сложная ситуация на Полтавщине и Харьковщине – там насыпало до 15 сантиметров снега.

      Без снега пока остаются южные области у Черного и Азовского морей. Жители этих регионов смогут почувствовать настоящую зимнюю погоду лишь с 12-13 декабря. Тогда в Украину придет новая волна похолодания.


      Украину засыпало снегом / фото Укргидрометцентра

      Спасатели усиленно работают на дорогах Украины с вечера понедельника, пишет ГСЧС. На Кировоградщине они вытащили из снежного плена почти полсотни застрявших автомобилей, на Полтавщине – 12 машин, в Ровненской области – отбуксировали 6 грузовиков.


      Работники ГСЧС вытягивают грузовик из снеженых заносов

      Интересно: В Карпатах выпало полметра снега: фото, видео

      Спасатели извлекают из снежного заноса автомобиль на Полатвщине: видео

       

      Большинство крупных городов утром во вторник сковали длинные заторы. Из-за снегопада в Киеве усложнилось движение не только в центре, но и на окраинах города.

      Затруднено движение во Львове / фото Игоря Зинкевича

      Такая же ситуация и в Киеве – в пробках стояли автомобили на всех мостах через Днепр, в направлении правого берега Киева на проспекте Победы, на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки и от Европейской площади в сторону Почтовой.

      Важно: Как не упасть при гололеде

      Также из-за скользкой дороги и плохой видимости на дорогах произошло множество ДТП. К счастью, о погибших не сообщается.


      ДТП в Киеве из-за гололеда


      ДТП на скользкой дороге возле Хуста на Закарпатье

      На Харьковщине из-за снегопада столкнулись несколько автомобилей: видео

       

      Синоптики предупреждают, что 3 декабря сильный снег будет засыпать Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Из-за этого на дорогах возможна гололедица и осложнение движения. В ГСЧС советуют водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила вождения зимой.

      Как водителям ездить при гололеде: советы

      Езда при гололеде зимой – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится делать водителю. Чтобы уберечь себя и пассажиров, водителям следует придерживаться таких простых правил:

      • Все нужно делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали.
      • Во время поездки максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров помолчать.
      • Скорость движения должна быть низкой.
      • При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
      • Каждое торможение желательно предвидеть заранее, также держите большую дистанцию ​​к другимавтомобилям.
      • Повороты во время гололеда стоит проходить по очень большому радиусу.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Киев замело снегом Снег в Украине Аварии и ДТП ГСЧС Непогода в Украине Погода
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