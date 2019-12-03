Снегопады сковали Украины: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие автомобили

Большинство областей Украины накрыли обильные снегопады. Из-за непогоды прибавилось работы у спасателей – они еще с ночи 3 декабря расчищают дороги и помогают водителям выбраться из снежных заносов.

Больше всего заснежило западные и северные регионы, пишет Укргидрометцентр. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова в западных областях составляла 3-4 сантиметра снега, а в Ивано-Франковской области – 10 сантиметров снега.

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В северных областях снега выпало больше – до 7-8 сантиметров. Самая сложная ситуация на Полтавщине и Харьковщине – там насыпало до 15 сантиметров снега.

Без снега пока остаются южные области у Черного и Азовского морей. Жители этих регионов смогут почувствовать настоящую зимнюю погоду лишь с 12-13 декабря. Тогда в Украину придет новая волна похолодания.



Украину засыпало снегом / фото Укргидрометцентра

Спасатели усиленно работают на дорогах Украины с вечера понедельника, пишет ГСЧС. На Кировоградщине они вытащили из снежного плена почти полсотни застрявших автомобилей, на Полтавщине – 12 машин, в Ровненской области – отбуксировали 6 грузовиков.



Работники ГСЧС вытягивают грузовик из снеженых заносов

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Спасатели извлекают из снежного заноса автомобиль на Полатвщине: видео

Большинство крупных городов утром во вторник сковали длинные заторы. Из-за снегопада в Киеве усложнилось движение не только в центре, но и на окраинах города.

Затруднено движение во Львове / фото Игоря Зинкевича

Такая же ситуация и в Киеве – в пробках стояли автомобили на всех мостах через Днепр, в направлении правого берега Киева на проспекте Победы, на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки и от Европейской площади в сторону Почтовой.

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Также из-за скользкой дороги и плохой видимости на дорогах произошло множество ДТП. К счастью, о погибших не сообщается.



ДТП в Киеве из-за гололеда



ДТП на скользкой дороге возле Хуста на Закарпатье

На Харьковщине из-за снегопада столкнулись несколько автомобилей: видео

Синоптики предупреждают, что 3 декабря сильный снег будет засыпать Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Из-за этого на дорогах возможна гололедица и осложнение движения. В ГСЧС советуют водителям быть особенно осторожными и соблюдать правила вождения зимой.

Как водителям ездить при гололеде: советы

Езда при гололеде зимой – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится делать водителю. Чтобы уберечь себя и пассажиров, водителям следует придерживаться таких простых правил: