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      Прогноз погоды на 4 февраля: в Украину идет постепенное похолодание

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      Прогноз погоды на 4 февраля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет ощутимо холоднее, чем в предыдущие дни. Вторник станет предвестником похолодания, которое накроет Украину уже в ближайшие дни. В западных регионах будет даже снежить, правда снег будет падать вместе с дождем.

      Температура снизится сразу на 4 градуса и вместо +5+12 градусов, которые были в понедельник, во вторник будет +2+8 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

      Интересно: Погода как в апреле: температура в феврале уже успела побить 2 рекорда

      Дождь, периодически с мокрым снегом пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами,
      – отмечает Диденко.

      В большинстве областей как на Западе, так и на Востоке и в Центре температура воздуха будет держаться на уровне +3+5 градусов. Пока сравнительно тепло будет только на Юге– +6+10 градусов. Хотя на востоке осадки тоже вероятны, периодически из-за облаков будет видно солнце.

      В Киеве тоже стоит ожидать осадков, но не таких густых, как в западных регионах. Однако ночь будет сухой. Температура воздуха также опустится до +3+5 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 4 февраля:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – + 3... + 5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +3...+5

      прогноз погоди на 4 лютого, погода в Україні
      Прогноз погоды на вторник, 4 февраля, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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