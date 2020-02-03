Прогноз погоды на 4 февраля: в Украину идет постепенное похолодание

Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет ощутимо холоднее, чем в предыдущие дни. Вторник станет предвестником похолодания, которое накроет Украину уже в ближайшие дни. В западных регионах будет даже снежить, правда снег будет падать вместе с дождем.

Температура снизится сразу на 4 градуса и вместо +5+12 градусов, которые были в понедельник, во вторник будет +2+8 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

Интересно: Погода как в апреле: температура в феврале уже успела побить 2 рекорда

Дождь, периодически с мокрым снегом пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами,

– отмечает Диденко.

В большинстве областей как на Западе, так и на Востоке и в Центре температура воздуха будет держаться на уровне +3+5 градусов. Пока сравнительно тепло будет только на Юге– +6+10 градусов. Хотя на востоке осадки тоже вероятны, периодически из-за облаков будет видно солнце.

В Киеве тоже стоит ожидать осадков, но не таких густых, как в западных регионах. Однако ночь будет сухой. Температура воздуха также опустится до +3+5 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 4 февраля:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на вторник, 4 февраля, от Укргидрометцентра