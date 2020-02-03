Прогноз погоды на 4 февраля: в Украину идет постепенное похолодание
Погода в Украине во вторник, 4 февраля, будет ощутимо холоднее, чем в предыдущие дни. Вторник станет предвестником похолодания, которое накроет Украину уже в ближайшие дни. В западных регионах будет даже снежить, правда снег будет падать вместе с дождем.
Температура снизится сразу на 4 градуса и вместо +5+12 градусов, которые были в понедельник, во вторник будет +2+8 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Дождь, периодически с мокрым снегом пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами,
– отмечает Диденко.
В большинстве областей как на Западе, так и на Востоке и в Центре температура воздуха будет держаться на уровне +3+5 градусов. Пока сравнительно тепло будет только на Юге– +6+10 градусов. Хотя на востоке осадки тоже вероятны, периодически из-за облаков будет видно солнце.
В Киеве тоже стоит ожидать осадков, но не таких густых, как в западных регионах. Однако ночь будет сухой. Температура воздуха также опустится до +3+5 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 4 февраля:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – + 3... + 5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5