Прогноз погоди на 4 лютого: в Україну іде поступове похолодання

Погода в Україні у вівторок, 4 лютого, буде відчутно холоднішою, ніж у попередні дні. Вівторок стане передвісником похолодання, яке накриє Україну вже найближчими днями. У західних регіонах навіть сніжитиме, щоправда сніг падатиме разом з дощем.

Температура знизиться одразу на 4 градуси і замість +5+12 градусів, які були у понеділок, у віторок буде +2+8 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.

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Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами,

– зазначає Діденко.

У більшості областей як на Заході, так і на Сході і в Центрі температура повітря триматиметься на рівні +3+5 градусів. Поки що порівняно тепло буде лише на Півдні – +6+10 градусів. Хоча на Сході опади теж є імовірними, періодично з-за хмар виглядатиме сонце.

У Києві теж варто очікувати на опади, але не такі густі, як у західних регіонах. Натомість ніч буде сухою. Температура повітря також опуститься до +3+5 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 4 лютого:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на вівторок, 4 лютого, від Укргідрометцентру