Прогноз погоди на 4 лютого: в Україну іде поступове похолодання
Погода в Україні у вівторок, 4 лютого, буде відчутно холоднішою, ніж у попередні дні. Вівторок стане передвісником похолодання, яке накриє Україну вже найближчими днями. У західних регіонах навіть сніжитиме, щоправда сніг падатиме разом з дощем.
Температура знизиться одразу на 4 градуси і замість +5+12 градусів, які були у понеділок, у віторок буде +2+8 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.
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Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами,
– зазначає Діденко.
У більшості областей як на Заході, так і на Сході і в Центрі температура повітря триматиметься на рівні +3+5 градусів. Поки що порівняно тепло буде лише на Півдні – +6+10 градусів. Хоча на Сході опади теж є імовірними, періодично з-за хмар виглядатиме сонце.
У Києві теж варто очікувати на опади, але не такі густі, як у західних регіонах. Натомість ніч буде сухою. Температура повітря також опуститься до +3+5 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 4 лютого:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5