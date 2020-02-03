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      Прогноз погоди на 4 лютого: в Україну іде поступове похолодання

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      Прогноз погоди на 4 лютого / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у вівторок, 4 лютого, буде відчутно холоднішою, ніж у попередні дні. Вівторок стане передвісником похолодання, яке накриє Україну вже найближчими днями. У західних регіонах навіть сніжитиме, щоправда сніг падатиме разом з дощем.

      Температура знизиться одразу на 4 градуси і замість +5+12 градусів, які були у понеділок, у віторок буде +2+8 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.

      Цікаво: Погода як у квітні: температура у лютому вже встигла побити 2 рекорди

      Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами,
      – зазначає Діденко.

      У більшості областей як на Заході, так і на Сході і в Центрі температура повітря триматиметься на рівні +3+5 градусів. Поки що порівняно тепло буде лише на Півдні – +6+10 градусів. Хоча на Сході опади теж є імовірними, періодично з-за хмар виглядатиме сонце.

      У Києві теж варто очікувати на опади, але не такі густі, як у західних регіонах. Натомість ніч буде сухою. Температура повітря також опуститься до +3+5 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 4 лютого:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +3…+5

      прогноз погоди на 4 лютого, погода в Україні
      Прогноз погоди на вівторок, 4 лютого, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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