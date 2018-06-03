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Прогноз погоды на 4 июня: дожди отступят с Запада

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Прогноз погоды в Украине на 4 июня
Прогноз погоды в Украине на 4 июня / Unsplash

Погода 4 июня будет по летнему теплой, дожди покинут Запад страны и взамен передвинутся на Восток и Юг.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура на большей части территории Украины будет достигать днем ​​+25...+27 градусов, ночью воздух остынет до +13...+15 градусов.

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На Западе и части севера Украины день выдастся солнечным. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.

В Киеве осадков не предусматривают, температура воздуха в столице днем ​​прогреется до +29 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 4 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Суммы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29

Прогноз погоды на понедельник, 4 июня, в городах Украины

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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