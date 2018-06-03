Прогноз погоды на 4 июня: дожди отступят с Запада
Погода 4 июня будет по летнему теплой, дожди покинут Запад страны и взамен передвинутся на Восток и Юг.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура на большей части территории Украины будет достигать днем +25...+27 градусов, ночью воздух остынет до +13...+15 градусов.
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На Западе и части севера Украины день выдастся солнечным. В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.
В Киеве осадков не предусматривают, температура воздуха в столице днем прогреется до +29 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 4 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на понедельник, 4 июня, в городах Украины