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Прогноз погоди на 4 червня: дощі відступлять з Заходу

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Прогноз погоди в Україні на 4 червня
Прогноз погоди в Україні на 4 червня / Unsplash

Погода 4 червня буде по літньому теплою, дощі покинуть Захід країни і натомість пересунуться на Схід та Південь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура на більшості території України сягатиме вдень +25...+27 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.

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На Заході та частині Півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.

У Києві опадів не передбачають, температура повітря в столиці вдень прогріється до +29 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 4 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +27…+29

Прогноз погоди на понеділок, 4 червня, у містах України

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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