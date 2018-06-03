Прогноз погоди на 4 червня: дощі відступлять з Заходу
Погода 4 червня буде по літньому теплою, дощі покинуть Захід країни і натомість пересунуться на Схід та Південь.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Середня температура на більшості території України сягатиме вдень +25...+27 градусів, вночі повітря охолоне до +13...+15 градусів.
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На Заході та частині Півночі України день видасться сонячним. У Черкаській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях можливий невеликий дощ.
У Києві опадів не передбачають, температура повітря в столиці вдень прогріється до +29 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 4 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на понеділок, 4 червня, у містах України