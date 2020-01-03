Прогноз погоды на 4 января: морозов не предвидится, но будет снежно
Погода в Украине в субботу, 4 января, будет с плюсовой температурой во всех регионах. При этом в западных и северных областях ожидаются мокрый снег и дождь.
Ветер будет повевать с северо-запада и будет умеренным. Только в западных областях его порывы могут быть сильными, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1...+5 градусов. В Крыму температура достигнет +5...+8 градусов.
Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет местами с мокрым снегом и дождем. Дневная температура воздуха составит +1...+4 градуса.
Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +2...+4