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      Прогноз погоды на 4 января: морозов не предвидится, но будет снежно

      67 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 4 января / narodna-pravda.ua

      Погода в Украине в субботу, 4 января, будет с плюсовой температурой во всех регионах. При этом в западных и северных областях ожидаются мокрый снег и дождь.

      Ветер будет повевать с северо-запада и будет умеренным. Только в западных областях его порывы могут быть сильными, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите фото, как в Украине в январе цветут подснежники и фиалки

      Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1...+5 градусов. В Крыму температура достигнет +5...+8 градусов.

      Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет местами с мокрым снегом и дождем. Дневная температура воздуха составит +1...+4 градуса.

      Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – +1...+3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +2...+4

      прогноз погоди Україна 4 січня субота
      Прогноз погоды на 4 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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