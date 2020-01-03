Прогноз погоды на 4 января: морозов не предвидится, но будет снежно

Погода в Украине в субботу, 4 января, будет с плюсовой температурой во всех регионах. При этом в западных и северных областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Ветер будет повевать с северо-запада и будет умеренным. Только в западных областях его порывы могут быть сильными, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1...+5 градусов. В Крыму температура достигнет +5...+8 градусов.

Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет местами с мокрым снегом и дождем. Дневная температура воздуха составит +1...+4 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 4 января от Укргидрометцентра