Прогноз погоди на 4 січня: морозів не буде, але сніжитиме

Погода в Україні у суботу, 4 січня, буде з плюсовою температурою в усіх регіонах. При цьому у західних та північних областях очікуються мокрий сніг та дощ.

Вітер повіватиме з північного заходу і буде помірним. Лише в західних областях його пориви можуть бути сильними, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. У Криму температура сягне до +5+8 градусів.

Погода у Києві в суботу та неділю буде місцями з мокрим снігом та дощем. Денна температура повітря становитиме +1+4 градуси.

Прогноз погоди на суботу, 4 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 4 січня від Укргідрометцентру