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      Прогноз погоди на 4 січня: морозів не буде, але сніжитиме

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      Прогноз погоди на 4 січня / narodna-pravda.ua

      Погода в Україні у суботу, 4 січня, буде з плюсовою температурою в усіх регіонах. При цьому у західних та північних областях очікуються мокрий сніг та дощ.

      Вітер повіватиме з північного заходу і буде помірним. Лише в західних областях його пориви можуть бути сильними, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. У Криму температура сягне до +5+8 градусів.

      Погода у Києві в суботу та неділю буде місцями з мокрим снігом та дощем. Денна температура повітря становитиме +1+4 градуси.

      Прогноз погоди на суботу, 4 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +2…+4

      прогноз погоди Україна 4 січня субота
      Прогноз погоди на 4 січня від Укргідрометцентру 

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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