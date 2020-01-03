Прогноз погоди на 4 січня: морозів не буде, але сніжитиме
Погода в Україні у суботу, 4 січня, буде з плюсовою температурою в усіх регіонах. При цьому у західних та північних областях очікуються мокрий сніг та дощ.
Вітер повіватиме з північного заходу і буде помірним. Лише в західних областях його пориви можуть бути сильними, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Середня температура повітря в Україні вдень становитиме +1+5 градусів. У Криму температура сягне до +5+8 градусів.
Погода у Києві в суботу та неділю буде місцями з мокрим снігом та дощем. Денна температура повітря становитиме +1+4 градуси.
Прогноз погоди на суботу, 4 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +2…+4
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