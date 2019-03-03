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      Прогноз погоды на 4 марта: незначительное потепление, но ветрено и дожди

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      Погода 4 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 4 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет теплой. Но сильные порывы ветра и дожди почти во всех областях не позволят чувствовать себя вполне комфортно.

      С понедельника потепление усилится, но не без дождя, как сообщила на своей странице в Fcebook украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Какой будет погода в марте: прогноз

      Украину почти везде, кроме Юга, накроют незначительные дожди, а ночью и утром – местами с мокрым снегом.

      Температура на Востоке поднимется до 7...12 градусов тепла, в Западных областях – до 15 градусов. На остальной территории Украины – 3...8 градусов тепла.

      Ветер – юго-западный, скорость будет колебаться в пределах 7-12 метров за секунду. Порой сильные порывы аж до 15-20, а на высокогорье Карпат – до 25 метров в секунду.

      Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +7...+9

      Симферополь –+6...+8

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +8...+10

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – + 4... + 6

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +7...+9

      Погода
      Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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