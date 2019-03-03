Прогноз погоды на 4 марта: незначительное потепление, но ветрено и дожди
Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет теплой. Но сильные порывы ветра и дожди почти во всех областях не позволят чувствовать себя вполне комфортно.
С понедельника потепление усилится, но не без дождя, как сообщила на своей странице в Fcebook украинский синоптик Наталья Диденко.
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Украину почти везде, кроме Юга, накроют незначительные дожди, а ночью и утром – местами с мокрым снегом.
Температура на Востоке поднимется до 7...12 градусов тепла, в Западных областях – до 15 градусов. На остальной территории Украины – 3...8 градусов тепла.
Ветер – юго-западный, скорость будет колебаться в пределах 7-12 метров за секунду. Порой сильные порывы аж до 15-20, а на высокогорье Карпат – до 25 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +9...+11
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь –+6...+8
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +6...+8
Сумы – + 4... + 6
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, от Укргидрометцентра