Прогноз погоды на 4 марта: незначительное потепление, но ветрено и дожди

Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет теплой. Но сильные порывы ветра и дожди почти во всех областях не позволят чувствовать себя вполне комфортно.

С понедельника потепление усилится, но не без дождя, как сообщила на своей странице в Fcebook украинский синоптик Наталья Диденко.

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Украину почти везде, кроме Юга, накроют незначительные дожди, а ночью и утром – местами с мокрым снегом.

Температура на Востоке поднимется до 7...12 градусов тепла, в Западных областях – до 15 градусов. На остальной территории Украины – 3...8 градусов тепла.

Ветер – юго-западный, скорость будет колебаться в пределах 7-12 метров за секунду. Порой сильные порывы аж до 15-20, а на высокогорье Карпат – до 25 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь –+6...+8

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на понедельник, 4 марта, от Укргидрометцентра