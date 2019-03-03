Прогноз погоди на 4 березня: незначне потепління, але вітряно і дощі

Погода в Україні у понеділок, 4 березня, буде теплою. Але сильні пориви вітру та дощі майже в усіх областях не дозволять відчувати себе цілком комфортно.

З понеділка потепління посилиться, але не без дощу, як повідомила на своїй сторінці у Fcebook український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Якою буде погода у березні: прогноз

Україну майже всюди, крім Півдня, заливатимуть незначні дощі, а вночі та вранці – місцями з мокрим снігом.

Температура на Сході підніметься до 7-12 градусів тепла, у Західних областях – до 15 градусів. На решті території України – 3-8 градусів тепла.

Вітер – південно-західний, швидкість коливатиметься у межах 7-12 метрів за секунду. Часом сильні пориви аж до 15-20, а на високогір'ї Карпат – до 25 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь –+6…+8

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +6…+8

Суми – +4…+6

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, від Укргідрометцентру