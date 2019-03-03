Прогноз погоди на 4 березня: незначне потепління, але вітряно і дощі
Погода в Україні у понеділок, 4 березня, буде теплою. Але сильні пориви вітру та дощі майже в усіх областях не дозволять відчувати себе цілком комфортно.
З понеділка потепління посилиться, але не без дощу, як повідомила на своїй сторінці у Fcebook український синоптик Наталка Діденко.
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Україну майже всюди, крім Півдня, заливатимуть незначні дощі, а вночі та вранці – місцями з мокрим снігом.
Температура на Сході підніметься до 7-12 градусів тепла, у Західних областях – до 15 градусів. На решті території України – 3-8 градусів тепла.
Вітер – південно-західний, швидкість коливатиметься у межах 7-12 метрів за секунду. Часом сильні пориви аж до 15-20, а на високогір'ї Карпат – до 25 метрів за секунду.
Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь –+6…+8
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +6…+8
Суми – +4…+6
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, від Укргідрометцентру