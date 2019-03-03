16:20
3 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Прогноз погоди на 4 березня: незначне потепління, але вітряно і дощі

      118 Читать новость на русском
      Погода 4 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на понеділок, 4 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 4 березня, буде теплою. Але сильні пориви вітру та дощі майже в усіх областях не дозволять відчувати себе цілком комфортно.

      З понеділка потепління посилиться, але не без дощу, як повідомила на своїй сторінці у Fcebook український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Якою буде погода у березні: прогноз

      Україну майже всюди, крім Півдня, заливатимуть незначні дощі, а вночі та вранці – місцями з мокрим снігом.

      Температура на Сході підніметься до 7-12 градусів тепла, у Західних областях – до 15 градусів. На решті території України – 3-8 градусів тепла.

      Вітер – південно-західний, швидкість коливатиметься у межах 7-12 метрів за секунду. Часом сильні пориви аж до 15-20, а на високогір'ї Карпат – до 25 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь –+6…+8

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +4…+6

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +7…+9

      Погода
      Прогноз погоди на понеділок, 4 березня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      У джинсах та з непокритою головою: Епіфаній прагне змінити церковні канони
      сьогодні
      4742
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      сьогодні , 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      2132
      В каких целях "братский" Китай использует макет российского танка Т-90?
      сьогодні , 16:01 В каких целях "братский" Китай использует макет российского танка Т-90?
      Злой Одессит 233
      Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу
      сьогодні , 14:30 Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу
      Віталій Шабунін 442
      Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      сьогодні , 12:00 Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      Блог Соцмережі 2553
      Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      сьогодні , 08:41 Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      Артем Овдієнко 681
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук