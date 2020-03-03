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      Прогноз погоды на 4 марта: местами воздух прогреется до +20

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      Погода в Украине в среду, 4 марта, будет самой теплой в Европе. Почти по всей территории страны воздух прогреется до рекордных в эту пору +18, а вот на Юге столбики термометров могут подняться даже до отметки в +20 градусов.

      Правда, жителям Западной Украины повезло меньше. Если на остальной территории будет светить солнце и будет почти по-летнему тепло, то в этих регионах следует ожидать дожди и не такую жаркую погоду. Об этом на своей странице в фейсбук информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      В Украине ожидается +12...+18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложечкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до +5...+10 градусов и лишь там же пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом,
      – замечает она.

      Так, теплее всего 4 марта будет на Херсонщине и в Крыму – до +17...+19 градусов.

      Самые низкие температурные отметки следует ожидать на Волыни и на Львовщине. Максимум – +5...+7 градусов.

      Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

      "В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет", – добавляет Диденко.

      Осадки в столице не предусматриваются.

      Прогноз погоды на среду, 4 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +10...+12

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +16...+18

      Винница – +17...+19

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +14...+16

      Сумы - + 13... + 15

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +16...+18

      Киев – +15...+17

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      Прогноз погоды в Украине на среду 4 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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