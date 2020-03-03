Прогноз погоды на 4 марта: местами воздух прогреется до +20

Погода в Украине в среду, 4 марта, будет самой теплой в Европе. Почти по всей территории страны воздух прогреется до рекордных в эту пору +18, а вот на Юге столбики термометров могут подняться даже до отметки в +20 градусов.

Правда, жителям Западной Украины повезло меньше. Если на остальной территории будет светить солнце и будет почти по-летнему тепло, то в этих регионах следует ожидать дожди и не такую жаркую погоду. Об этом на своей странице в фейсбук информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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В Украине ожидается +12...+18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложечкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до +5...+10 градусов и лишь там же пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом,

– замечает она.

Так, теплее всего 4 марта будет на Херсонщине и в Крыму – до +17...+19 градусов.

Самые низкие температурные отметки следует ожидать на Волыни и на Львовщине. Максимум – +5...+7 градусов.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

"В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет", – добавляет Диденко.

Осадки в столице не предусматриваются.

Прогноз погоды на среду, 4 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +5...+7

Ровно – +11...+13

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +12...+14

Николаев – +16...+18

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы - + 13... + 15

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +15...+17



Прогноз погоды в Украине на среду 4 марта от Укргидрометцентра