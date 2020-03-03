Прогноз погоды на 4 марта: местами воздух прогреется до +20
Погода в Украине в среду, 4 марта, будет самой теплой в Европе. Почти по всей территории страны воздух прогреется до рекордных в эту пору +18, а вот на Юге столбики термометров могут подняться даже до отметки в +20 градусов.
Правда, жителям Западной Украины повезло меньше. Если на остальной территории будет светить солнце и будет почти по-летнему тепло, то в этих регионах следует ожидать дожди и не такую жаркую погоду. Об этом на своей странице в фейсбук информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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В Украине ожидается +12...+18 градусов, а на Юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложечкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до +5...+10 градусов и лишь там же пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом,
– замечает она.
Так, теплее всего 4 марта будет на Херсонщине и в Крыму – до +17...+19 градусов.
Самые низкие температурные отметки следует ожидать на Волыни и на Львовщине. Максимум – +5...+7 градусов.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
"В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше, как солнце захочет", – добавляет Диденко.
Осадки в столице не предусматриваются.
Прогноз погоды на среду, 4 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +5...+7
Ровно – +11...+13
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +12...+14
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы - + 13... + 15
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +15...+17
Прогноз погоды в Украине на среду 4 марта от Укргидрометцентра