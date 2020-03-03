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      Прогноз погоди на 4 березня: подекуди повітря прогріється до +20

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      Прогноз погоди на 4 березня / Ілюстративне фото/ ukranews.com

      Погода в Україні у середу, 4 березня, буде найтеплішою у Європі. Майже по всій території країни повітря прогріється до рекордних у цю пору +18, а ось на Півдні стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до позначок у +20 градусів.

      Щоправда, жителям Західної України пощастило менше. Якщо на решті території сяятиме сонце та буде майже по-літньому тепло, то у цих регіонах слід очікувати дощі й не таку спекотну погоду. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      В Україні очікується +12…+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5…+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах – з мокрим снігом,
      – зауважує вона.

      Так, найтепліше 4 березня буде на Херсонщині та у Криму – до +17…+19 градусів.

      Найнижчі температурні позначки слід очікувати на Волині та на Львівщині. Максимум – +5…+7 градусів.

      Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

      "У Києві завтра буде розкішний квітень, теплий і сухий, до +15 градусів, можливо і вище, як сонце захоче", – додає Діденко.

      Опади у столиці не передбачаються.

      Прогноз погоди на середу, 4 березня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +13…+15

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +16…+18

      Київ – +15…+17

      прогноз погоди погода на 4 березня прогноз погоди в Україні
      Прогноз погоди в Україні на середу 4 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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