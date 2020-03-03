Прогноз погоди на 4 березня: подекуди повітря прогріється до +20

Погода в Україні у середу, 4 березня, буде найтеплішою у Європі. Майже по всій території країни повітря прогріється до рекордних у цю пору +18, а ось на Півдні стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до позначок у +20 градусів.

Щоправда, жителям Західної України пощастило менше. Якщо на решті території сяятиме сонце та буде майже по-літньому тепло, то у цих регіонах слід очікувати дощі й не таку спекотну погоду. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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В Україні очікується +12…+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5…+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах – з мокрим снігом,

– зауважує вона.

Так, найтепліше 4 березня буде на Херсонщині та у Криму – до +17…+19 градусів.

Найнижчі температурні позначки слід очікувати на Волині та на Львівщині. Максимум – +5…+7 градусів.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

"У Києві завтра буде розкішний квітень, теплий і сухий, до +15 градусів, можливо і вище, як сонце захоче", – додає Діденко.

Опади у столиці не передбачаються.

Прогноз погоди на середу, 4 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +5…+7

Рівне – +11…+13

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні на середу 4 березня від Укргідрометцентру