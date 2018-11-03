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      Прогноз погоды на 4 ноября: осеннее тепло не отступает, но возможны короткие дожди

      29 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 4 ноября
      Прогноз погоды на 4 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 4 ноября, будет комфортной во всех регионах. Второе бабье лето еще порадует украинцев своим теплом, солнышком и красивыми туманами. Однако, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Мороз до -14: синоптик рассказал, когда начнется холодная погода в ноябре

      По ее словам, в воскресенье сильные дожди или ветер не предвидятся, однако будут "красивые туманы". Незначительные осадки вероятны только в западных и северных областях.

      4 ноября в Украине синоптическая ситуация – без особых изменений. Туманы, где туман, где-то даже солнышко, словом, без существенных осадков. Градусы также там, где и были, термическая стабильность: + 10 + 16 градусов тепла,
      – отметила синоптик.

      Диденко добавила, что в течение воскресенья будет комфортная температура воздуха. На Юге и Западе столбики термометров достигнут + 14 + 19 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – + 8 + 13 градусов.

      В Киеве 4 ноября будет свежая, однако теплая погода – 12 градусов. Также, возможен небольшой дождь.

      Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – + 20 ... + 22

      Львов – + 14 ... + 16

      Ивано-Франковск – + 14 ... + 16

      Тернополь – + 13 ... + 15

      Черновцы – + 14 ... + 16

      Хмельницкий – + 13 ... + 15

      Луцк – + 14 ... + 16

      Ровно – + 14 ... + 16

      Житомир – + 13 ... + 15

      Винница – + 12 ... + 14

      Одесса – + 14 ... + 16

      Николаев – + 13 ... + 15

      Херсон – + 11 ... + 13

      Симферополь – + 13 ... + 15

      Кропивницкий – + 12 ... + 14

      Черкассы – + 12 ... + 14

      Чернигов – + 11 ... + 13

      Суммы – + 10 ... + 12

      Полтава – + 12 ... + 14

      Днепр – + 11 ... + 13

      Запорожье – + 10 ... + 12

      Донецк – + 12 ... + 14

      Луганск – + 11 ... + 13

      Харьков – + 11 ... + 13

      Киев – + 12 ... + 14


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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