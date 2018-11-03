Прогноз погоды на 4 ноября: осеннее тепло не отступает, но возможны короткие дожди
Погода в Украине в воскресенье, 4 ноября, будет комфортной во всех регионах. Второе бабье лето еще порадует украинцев своим теплом, солнышком и красивыми туманами. Однако, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в воскресенье сильные дожди или ветер не предвидятся, однако будут "красивые туманы". Незначительные осадки вероятны только в западных и северных областях.
4 ноября в Украине синоптическая ситуация – без особых изменений. Туманы, где туман, где-то даже солнышко, словом, без существенных осадков. Градусы также там, где и были, термическая стабильность: + 10 + 16 градусов тепла,
– отметила синоптик.
Диденко добавила, что в течение воскресенья будет комфортная температура воздуха. На Юге и Западе столбики термометров достигнут + 14 + 19 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – + 8 + 13 градусов.
В Киеве 4 ноября будет свежая, однако теплая погода – 12 градусов. Также, возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 20 ... + 22
Львов – + 14 ... + 16
Ивано-Франковск – + 14 ... + 16
Тернополь – + 13 ... + 15
Черновцы – + 14 ... + 16
Хмельницкий – + 13 ... + 15
Луцк – + 14 ... + 16
Ровно – + 14 ... + 16
Житомир – + 13 ... + 15
Винница – + 12 ... + 14
Одесса – + 14 ... + 16
Николаев – + 13 ... + 15
Херсон – + 11 ... + 13
Симферополь – + 13 ... + 15
Кропивницкий – + 12 ... + 14
Черкассы – + 12 ... + 14
Чернигов – + 11 ... + 13
Суммы – + 10 ... + 12
Полтава – + 12 ... + 14
Днепр – + 11 ... + 13
Запорожье – + 10 ... + 12
Донецк – + 12 ... + 14
Луганск – + 11 ... + 13
Харьков – + 11 ... + 13
Киев – + 12 ... + 14
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
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