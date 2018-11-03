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      Прогноз погоди на 4 листопада: осіннє тепло не відступає, але можливі короткі дощі

      36 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 4 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 4 листопада / Фото з вільних джерел

      Погода в Україні у неділю, 4 листопада, буде комфортною у всіх регіонах. Друге бабине літо ще потішить українців своїм теплом, сонечком і красивими туманами. Проте, в деяких регіонах можливі короткочасні дощі.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      За її словами, у неділю сильних дощів чи вітру не передбачається, проте будуть "красиві тумани". Незначні опади ймовірні лише у західних та північних областях.

      4 листопада в Україні синоптична ситуація – без особливих змін. Тумани, десь мряка, десь навіть сонечко, словом, без істотних опадів. Градуси також там, де й були, термічна стабільність: +10+16 градусів тепла,
      – зазначила синоптик.

      Діденко додала, що протягом неділі буде комфортна температура повітря. На Півдні та Заході стовпчики термометрів сягнуть +14+19 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+13 градусів.

      У Києві 4 листопада буде свіжа, проте тепла погода – +12 градусів. Також, ймовірний невеликий дощ.

      Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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