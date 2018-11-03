Погода в Україні у неділю, 4 листопада, буде комфортною у всіх регіонах. Друге бабине літо ще потішить українців своїм теплом, сонечком і красивими туманами. Проте, в деяких регіонах можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, у неділю сильних дощів чи вітру не передбачається, проте будуть "красиві тумани". Незначні опади ймовірні лише у західних та північних областях.

4 листопада в Україні синоптична ситуація – без особливих змін. Тумани, десь мряка, десь навіть сонечко, словом, без істотних опадів. Градуси також там, де й були, термічна стабільність: +10+16 градусів тепла,

– зазначила синоптик.

Діденко додала, що протягом неділі буде комфортна температура повітря. На Півдні та Заході стовпчики термометрів сягнуть +14+19 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+13 градусів.

У Києві 4 листопада буде свіжа, проте тепла погода – +12 градусів. Також, ймовірний невеликий дощ.

Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +13…+15

Вінниця – +12…+14

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +12…+14

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +12…+14



Прогноз погоди від Укргідрометцентру