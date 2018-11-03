Прогноз погоди на 4 листопада: осіннє тепло не відступає, але можливі короткі дощі
Погода в Україні у неділю, 4 листопада, буде комфортною у всіх регіонах. Друге бабине літо ще потішить українців своїм теплом, сонечком і красивими туманами. Проте, в деяких регіонах можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, у неділю сильних дощів чи вітру не передбачається, проте будуть "красиві тумани". Незначні опади ймовірні лише у західних та північних областях.
4 листопада в Україні синоптична ситуація – без особливих змін. Тумани, десь мряка, десь навіть сонечко, словом, без істотних опадів. Градуси також там, де й були, термічна стабільність: +10+16 градусів тепла,
– зазначила синоптик.
Діденко додала, що протягом неділі буде комфортна температура повітря. На Півдні та Заході стовпчики термометрів сягнуть +14+19 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+13 градусів.
У Києві 4 листопада буде свіжа, проте тепла погода – +12 градусів. Також, ймовірний невеликий дощ.
Прогноз погоди на неділю, 4 листопада, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +12…+14
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +12…+14
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +12…+14
Прогноз погоди від Укргідрометцентру