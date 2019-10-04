Прогноз погоды на 4 октября: Украину накроют дожди, сухо только на Западе и в Крыму

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет дождливой на большинстве территории страны. Так же на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будет прохладная температура.

Пока дожди будут доминировать в центральных, северных областях и на юго-западе, сухо будет только на Западе и в Крыму. Там все обойдется облачной погодой с несмелыми каплями дождя, пишет синоптик Наталья Диденко.

Обратите внимание! Какой будет погода в октябре: прогноз

Температура воздуха поделится на метеорологические классы. На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и Востоке еще лето, +20...+25 градусов.

В Киеве пятница будет влажной с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, октября, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +14...+16

Полтава – +16...+18

Днепр – +19...+21

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на пятницу 4 октября от Укргидрометцентра