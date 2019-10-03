Прогноз погоди на 4 жовтня: Україну накриють дощі, сухо лише на Заході і в Криму

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде дощовою на більшості території країни. Так само на Заході, Півночі та у більшості центральних областей буде прохолодна температура.

Поки дощі домінуватимуть у центральних, північних областях та на південному заході, сухо буде лише на Заході і в Криму. Там все обійдеться хмарною погодою з несміливими краплинами дощу, пише синоптик Наталка Діденко.

Зверніть увагу! Якою буде погода у жовтні: прогноз

Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів.

У Києві п‘ятниця буде вогкою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11, +12 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, у жовтня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +11…+13

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +14…+16

Полтава – +16…+18

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на п'ятницю 4 жовтня від Укргідрометцентру