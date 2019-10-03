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      Прогноз погоди на 4 жовтня: Україну накриють дощі, сухо лише на Заході і в Криму

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      Погода 4 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 4 жовтня / ukrinform.ua

      Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде дощовою на більшості території країни. Так само на Заході, Півночі та у більшості центральних областей буде прохолодна температура.

      Поки дощі домінуватимуть у центральних, північних областях та на південному заході, сухо буде лише на Заході і в Криму. Там все обійдеться хмарною погодою з несміливими краплинами дощу, пише синоптик Наталка Діденко.

      Зверніть увагу! Якою буде погода у жовтні: прогноз

      Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів.

      У Києві п‘ятниця буде вогкою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11, +12 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, у жовтня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +14…+16

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +22…+24

      Київ – +11…+13

      прогноз погоди на 4 жовтня
      Прогноз погоди на п'ятницю 4 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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