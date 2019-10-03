Прогноз погоди на 4 жовтня: Україну накриють дощі, сухо лише на Заході і в Криму
Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, буде дощовою на більшості території країни. Так само на Заході, Півночі та у більшості центральних областей буде прохолодна температура.
Поки дощі домінуватимуть у центральних, північних областях та на південному заході, сухо буде лише на Заході і в Криму. Там все обійдеться хмарною погодою з несміливими краплинами дощу, пише синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря поділиться на метеорологічні класи. На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів.
У Києві п‘ятниця буде вогкою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11, +12 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, у жовтня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +11…+13
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +14…+16
Полтава – +16…+18
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +11…+13