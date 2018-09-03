Прогноз погоды на 4 сентября: из Украины не отступает жара

Погода в Украине во вторник, 4 сентября, будет жаркой и солнечной. Теплее всего, традиционно, – в южных регионах – до + 29...+34 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Держит у нас сухую ясную погоду антициклон с востока. 4 сентября, в Украине – без осадков. Малооблачно и солнечно. Ветер восточный, умеренный, на Юге и Востоке – более веселый, порывистый,

– пишет метеоролог.

По словам эксперта, воздух на Западе прогреется до +23...+28 градусов, на Юге – до +29...+34 градусов, на остальной территории столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов.

Порадует температура воды в Черном и Азовском морях – до +24...+26 градусов.

В Киеве 4 сентября будет +29 градусов и без осадков.

Как отмечает Диденко, ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.

Прогноз погоды на вторник, 4 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +29...+31

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +27...+29

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +28...+30



Погода в Украине на вторник, 4 сентября, от Укргидрометцентра