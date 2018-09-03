Прогноз погоды на 4 сентября: из Украины не отступает жара
Погода в Украине во вторник, 4 сентября, будет жаркой и солнечной. Теплее всего, традиционно, – в южных регионах – до + 29...+34 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +25...+30 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Держит у нас сухую ясную погоду антициклон с востока. 4 сентября, в Украине – без осадков. Малооблачно и солнечно. Ветер восточный, умеренный, на Юге и Востоке – более веселый, порывистый,
– пишет метеоролог.
По словам эксперта, воздух на Западе прогреется до +23...+28 градусов, на Юге – до +29...+34 градусов, на остальной территории столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов.
Порадует температура воды в Черном и Азовском морях – до +24...+26 градусов.
В Киеве 4 сентября будет +29 градусов и без осадков.
Как отмечает Диденко, ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.
Прогноз погоды на вторник, 4 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +29...+31
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +27...+29
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +28...+30
Погода в Украине на вторник, 4 сентября, от Укргидрометцентра