17:40
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Прогноз погоды на 4 сентября: из Украины не отступает жара

101 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября
Прогноз погоды в Украине на 4 сентября / фото из открытых источников

Погода в Украине во вторник, 4 сентября, будет жаркой и солнечной. Теплее всего, традиционно, – в южных регионах – до + 29...+34 градусов. На остальной территории воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Шершни атаковали людей на фестивале в Германии: много пострадавших

Держит у нас сухую ясную погоду антициклон с востока. 4 сентября, в Украине – без осадков. Малооблачно и солнечно. Ветер восточный, умеренный, на Юге и Востоке – более веселый, порывистый,
– пишет метеоролог.

По словам эксперта, воздух на Западе прогреется до +23...+28 градусов, на Юге – до +29...+34 градусов, на остальной территории столбики термометров будут показывать +25...+30 градусов.

Порадует температура воды в Черном и Азовском морях – до +24...+26 градусов.

В Киеве 4 сентября будет +29 градусов и без осадков.

Как отмечает Диденко, ослабление жары в Украине предполагается со второй половины недели.

Прогноз погоды на вторник, 4 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +29...+31

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +27...+29

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +28...+30

погода
Погода в Украине на вторник, 4 сентября, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сегодня, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сегодня, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Переходный период" для ФЛП: налоги могут отложить
 10 января 2017 , 15:15
Новоизбранный председатель ГБР: чьим ставленником является Роман Труба
 16 ноября 2017 , 22:45
"Динамо" победило "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА
 19 октября 2016 , 15:55
Маркевич раскритиковал Тимощука за работу в "Зените"
 29 марта 2017 , 17:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук