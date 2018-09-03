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Шершни атаковали людей на фестивале в Германии: много пострадавших

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В Германии рой шершней напал на посетителей фестиваля, есть пострадавшие
В Германии рой шершней напал на посетителей фестиваля, есть пострадавшие / Фото из открытых источников

В Вайнгартене неподалеку Карлсруэ рой шершней напал на посетителей фестиваля виноделия Wein-Wander-Tags, в результате пострадали 18 человек.

Об этом сообщает RDL.

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Издание сообщает, что насекомые атаковали посетителей без каких-либо очевидных причин. В больницу с укусами попали 13 человек.

Угрозы жизни пострадавших нет,
– отметили правоохранители.

На место происшествия сразу прибыли представители местной полиции, служба скорой медицинской помощи и специалист по насекомым.

Сейчас сообщается, что среди пострадавших нет детей.

Напомним, ранее в Нью-Йорке на главную площадь внезапно опустился гигантский рой пчел. Десятки тысяч насекомых облюбовали зонтики от уличных заведений общественного питания, торговавших хот-догами.

Теги: Полиция мир животных
Источник: 24 Канал
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