Огромный рой пчел соблазнился на хот-дог: впечатляющие фото
В американском городе Нью-Йорк на главной площади Таймс-Сквер внезапно опустился гигантский рой пчел. Десятки тысяч насекомых облюбовали зонтики от уличных заведений общественного питания, торговавших хот-догами.
Об этом сообщило ТСН.
Читайте также: 65 тысяч евро за убийство осы: как Германия защищает виды, которые вымирают
Полиции пришлось перекрывать соседние улицы, чтобы обезопасить людей и попробовать решить нестандартную проблему.
Пчелы заполонили Таймс-Сквер
Десятки или сотни тысяч пчел "десантировались" на зонтики и людей.
Полиции пришлось перекрывать улицы
К счастью, жертв удалось избежать.
Ведь на место прибыл специалист-пасечник, который собрал пчел пылесосом и вывез.
Пока неизвестно, почему пчелы заселились в таком месте. Однако жители Нью-Йорка просят правоохранителей выяснить и устранить потенциальную возможность повторения подобного.