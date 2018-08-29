Огромный рой пчел соблазнился на хот-дог: впечатляющие фото

В американском городе Нью-Йорк на главной площади Таймс-Сквер внезапно опустился гигантский рой пчел. Десятки тысяч насекомых облюбовали зонтики от уличных заведений общественного питания, торговавших хот-догами.

Об этом сообщило ТСН.

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Полиции пришлось перекрывать соседние улицы, чтобы обезопасить людей и попробовать решить нестандартную проблему.



Пчелы заполонили Таймс-Сквер

Десятки или сотни тысяч пчел "десантировались" на зонтики и людей.



Полиции пришлось перекрывать улицы

К счастью, жертв удалось избежать.

Ведь на место прибыл специалист-пасечник, который собрал пчел пылесосом и вывез.

Crazy video I just took - this guy’s hot dog stand in Times Square has been completely overrun by bees. pic.twitter.com/EX0RoZgKev — Joseph Ax (@josephax) 28 серпня 2018 р.

Пока неизвестно, почему пчелы заселились в таком месте. Однако жители Нью-Йорка просят правоохранителей выяснить и устранить потенциальную возможность повторения подобного.