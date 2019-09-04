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      Прогноз погоды на 4 сентября: в Украине резко похолодает

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      Погода 4 сентября 2019 Украина: какой будет погода – синоптик
      Прогноз погоды на 4 сентября / pixabay.com

      Погода в Украине в среду, 4 сентября, будет холодной. Сильные грозы и дожди омоют всю территорию страны, кроме Востока и нескольких областей Юга.

      На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет от +17 до +24 градусов тепла.

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      Сухо и жарко будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Синоптики обещают от +26 до +32 градусов тепла.

      Похолодание принесет атмосферный фронт, поэтому синоптики обещают дожди на Правобережье.

      В Киеве, 4 сентября, тоже похолодает до +20 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 4 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +21 ... +23

      Львов – +19 ... +21

      Ивано-Франковск – +20 ... +22

      Тернополь – +20 ... +22

      Черновцы – +20 ... +22

      Хмельницкий – +20 ... +22

      Луцк – +19 ... +21

      Ровно – +20 ... +22

      Житомир – +21 ... +23

      Винница – +22 ... +24

      Одесса – +22 ... +24

      Николаев – +24 ... +26

      Херсон – +27 ... +29

      Симферополь – +28 ... + 30

      Кропивницкий – +22 ... +24

      Черкассы – +21 ... +23

      Чернигов – +21 ... +23

      Суммы – +23 ... +25

      Полтава – +24 ... +26

      Днепр – +27 ... +29

      Запорожье – +27 ... +29

      Донецк – +27 ... +29

      Луганск – +26 ... +28

      Харьков – +27 ... +29

      Киев – +20 ... +22

      погода 4 вересня
      Прогноз погоды на 4 сентября от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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