Прогноз погоды на 4 сентября: в Украине резко похолодает
Погода в Украине в среду, 4 сентября, будет холодной. Сильные грозы и дожди омоют всю территорию страны, кроме Востока и нескольких областей Юга.
На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет от +17 до +24 градусов тепла.
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Сухо и жарко будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Синоптики обещают от +26 до +32 градусов тепла.
Похолодание принесет атмосферный фронт, поэтому синоптики обещают дожди на Правобережье.
В Киеве, 4 сентября, тоже похолодает до +20 градусов.
Прогноз погоды на среду, 4 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21 ... +23
Львов – +19 ... +21
Ивано-Франковск – +20 ... +22
Тернополь – +20 ... +22
Черновцы – +20 ... +22
Хмельницкий – +20 ... +22
Луцк – +19 ... +21
Ровно – +20 ... +22
Житомир – +21 ... +23
Винница – +22 ... +24
Одесса – +22 ... +24
Николаев – +24 ... +26
Херсон – +27 ... +29
Симферополь – +28 ... + 30
Кропивницкий – +22 ... +24
Черкассы – +21 ... +23
Чернигов – +21 ... +23
Суммы – +23 ... +25
Полтава – +24 ... +26
Днепр – +27 ... +29
Запорожье – +27 ... +29
Донецк – +27 ... +29
Луганск – +26 ... +28
Харьков – +27 ... +29
Киев – +20 ... +22
Прогноз погоды на 4 сентября от Укргидрометцентра