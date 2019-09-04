Прогноз погоды на 4 сентября: в Украине резко похолодает

Погода в Украине в среду, 4 сентября, будет холодной. Сильные грозы и дожди омоют всю территорию страны, кроме Востока и нескольких областей Юга.

На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет от +17 до +24 градусов тепла.

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Сухо и жарко будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Синоптики обещают от +26 до +32 градусов тепла.

Похолодание принесет атмосферный фронт, поэтому синоптики обещают дожди на Правобережье.

В Киеве, 4 сентября, тоже похолодает до +20 градусов.

Прогноз погоды на среду, 4 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +21 ... +23

Львов – +19 ... +21

Ивано-Франковск – +20 ... +22

Тернополь – +20 ... +22

Черновцы – +20 ... +22

Хмельницкий – +20 ... +22

Луцк – +19 ... +21

Ровно – +20 ... +22

Житомир – +21 ... +23

Винница – +22 ... +24

Одесса – +22 ... +24

Николаев – +24 ... +26

Херсон – +27 ... +29

Симферополь – +28 ... + 30

Кропивницкий – +22 ... +24

Черкассы – +21 ... +23

Чернигов – +21 ... +23

Суммы – +23 ... +25

Полтава – +24 ... +26

Днепр – +27 ... +29

Запорожье – +27 ... +29

Донецк – +27 ... +29

Луганск – +26 ... +28

Харьков – +27 ... +29

Киев – +20 ... +22



Прогноз погоды на 4 сентября от Укргидрометцентра