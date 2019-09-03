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      Прогноз погоди на 4 вересня: в Україні різко похолодає

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      Погода 4 вересня 2019 Україна: якою буде погода – синоптик
      Прогноз погоди на 4 вересня / pixabay.com

      Погода в Україні у середу, 4 вересня, буде холодною. Сильні грози та дощі омиють всю територію країни, окрім Сходу та декількох областей Півдня.

      На Півночі, Заході, у центральних областях, аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря, повідомила синопткиня Наталка Діденко. Температура повітря буде від +17 до +24 градусів тепла.

      До речі: У Києві несподівано розквітли каштани: фото

      Сухо та спекотно буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. Синоптики обіцяють від +26 до +32 градусів тепла.

      Похолодання принесе атмосферний фронт, тож синоптики обіцяють дощі на Правобережжі.

      У Києві, 4 вересня, теж похолодає до +20 градусів. 

      Прогноз погоди на середу, 4 вересня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +23…+25

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +27…+29

      Київ – +20…+22

      погода 4 вересня
      Прогноз погоди на 4 вересня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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