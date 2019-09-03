Прогноз погоди на 4 вересня: в Україні різко похолодає

Погода в Україні у середу, 4 вересня, буде холодною. Сильні грози та дощі омиють всю територію країни, окрім Сходу та декількох областей Півдня.

На Півночі, Заході, у центральних областях, аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря, повідомила синопткиня Наталка Діденко. Температура повітря буде від +17 до +24 градусів тепла.

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Сухо та спекотно буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. Синоптики обіцяють від +26 до +32 градусів тепла.

Похолодання принесе атмосферний фронт, тож синоптики обіцяють дощі на Правобережжі.

У Києві, 4 вересня, теж похолодає до +20 градусів.

Прогноз погоди на середу, 4 вересня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +23…+25

Полтава – +24…+26

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +27…+29

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 4 вересня від Укргідрометцентру