Прогноз погоди на 4 вересня: в Україні різко похолодає
Погода в Україні у середу, 4 вересня, буде холодною. Сильні грози та дощі омиють всю територію країни, окрім Сходу та декількох областей Півдня.
На Півночі, Заході, у центральних областях, аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря, повідомила синопткиня Наталка Діденко. Температура повітря буде від +17 до +24 градусів тепла.
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Сухо та спекотно буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. Синоптики обіцяють від +26 до +32 градусів тепла.
Похолодання принесе атмосферний фронт, тож синоптики обіцяють дощі на Правобережжі.
У Києві, 4 вересня, теж похолодає до +20 градусів.
Прогноз погоди на середу, 4 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +23…+25
Полтава – +24…+26
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +27…+29
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на 4 вересня від Укргідрометцентру