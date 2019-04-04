Прогноз погоды на 5 апреля: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Правда, на Волыни и Ровенщине, а вечером и на Житомирщине возможны дожди.
Ветрено будет только в западных областях Украины. Там юго-восточный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Днем воздух в Украине прогреется в среднем до +10...+15 градусов. Немного холоднее будет на Сумщине и Харьковщине – +8...+12 градусов.
Погода в Киеве 5 апреля будет солнечной. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.
В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, только на Благовещение в западных областях, а вечером и на Севере, возможны дожди,
– предупредила синоптик.
Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +11...+13
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – + 11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +12...+14
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +13...+15