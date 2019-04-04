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      Прогноз погоды на 5 апреля: в Украине будет солнечно и тепло

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      Погода 5 апреля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Правда, на Волыни и Ровенщине, а вечером и на Житомирщине возможны дожди.

      Ветрено будет только в западных областях Украины. Там юго-восточный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Днем воздух в Украине прогреется в среднем до +10...+15 градусов. Немного холоднее будет на Сумщине и Харьковщине – +8...+12 градусов.

      Погода в Киеве 5 апреля будет солнечной. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.

      В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, только на Благовещение в западных областях, а вечером и на Севере, возможны дожди,
      – предупредила синоптик.

      Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +13...+15

      Винница – +11...+13

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – + 11...+13

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +11...+13

      Киев – +13...+15

      Погода прогноз Україна 5 квітня п'ятниця
      Прогноз погоды на 5 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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