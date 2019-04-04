Прогноз погоды на 5 апреля: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет солнечной и теплой. Правда, на Волыни и Ровенщине, а вечером и на Житомирщине возможны дожди.

Ветрено будет только в западных областях Украины. Там юго-восточный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Днем воздух в Украине прогреется в среднем до +10...+15 градусов. Немного холоднее будет на Сумщине и Харьковщине – +8...+12 градусов.

Погода в Киеве 5 апреля будет солнечной. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, только на Благовещение в западных областях, а вечером и на Севере, возможны дожди,

– предупредила синоптик.

Прогноз погоды на пятницу, 5 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +11...+13

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 5 апреля от Укргидрометцентра