Прогноз погоди на 5 квітня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні у п’ятницю, 5 квітня, буде сонячною та теплою. Щоправда, на Волині та Рівненщині, а ввечері й на Житомирщині можливі дощі.
Вітряно буде тільки у західних областях України. Там південно-східний вітер посилиться до 15-18 метрів на секунду, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до +10+15 градусів. Трохи холодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+12 градусів.
Погода в Києві 5 квітня буде сонячною. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів.
У суботу-неділю в Україні потепліє ще на кілька градусів, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення у західних областях, а ввечері й на Півночі, можливі дощі,
– попередила синоптик.
Прогноз погоди на п’ятницю, 5 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +11…+13
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +13…+15