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      Прогноз погоди на 5 квітня: в Україні буде сонячно і тепло

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      Погода 5 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п’ятницю, 5 квітня, буде сонячною та теплою. Щоправда, на Волині та Рівненщині, а ввечері й на Житомирщині можливі дощі.

      Вітряно буде тільки у західних областях України. Там південно-східний вітер посилиться до 15-18 метрів на секунду, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до +10+15 градусів. Трохи холодніше буде на Сумщині та Харківщині – +8+12 градусів.

      Погода в Києві 5 квітня буде сонячною. Температура повітря вдень становитиме +10+12 градусів.

      У суботу-неділю в Україні потепліє ще на кілька градусів, переважатиме сонячна погода, лише на Благовіщення у західних областях, а ввечері й на Півночі, можливі дощі,
      – попередила синоптик.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 5 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +13…+15

      Погода прогноз Україна 5 квітня п'ятниця
      Прогноз погоди на 5 квітня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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