Прогноз погоды на 5 декабря: будет солнечно и сухо
Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет сухой и солнечной. Снег возможен только в Харьковской и Луганской областях.
Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью будет от -1 до -5 градусов мороза, на Западе – -7...-9 градусов.
Кстати: Какой будет погода в декабре: прогноз
Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 градусов тепла, в восточных областях от -2 до +2 градусов. Синоптики обещают снег только в Луганской и Харьковской областях.
В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет,
– добавила Диденко.
В Киеве 5 декабря будет сухо. Днем – +2...+4 градусов тепла, ночью -1...-3 градусов мороза.
Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – -+3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +2...+4
Прогноз погоды от Укргидрометцентра