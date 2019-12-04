Прогноз погоды на 5 декабря: будет солнечно и сухо

Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет сухой и солнечной. Снег возможен только в Харьковской и Луганской областях.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью будет от -1 до -5 градусов мороза, на Западе – -7...-9 градусов.

Кстати: Какой будет погода в декабре: прогноз

Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 градусов тепла, в восточных областях от -2 до +2 градусов. Синоптики обещают снег только в Луганской и Харьковской областях.

В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет,

– добавила Диденко.

В Киеве 5 декабря будет сухо. Днем – +2...+4 градусов тепла, ночью -1...-3 градусов мороза.

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – -+3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +2...+4



Прогноз погоды от Укргидрометцентра