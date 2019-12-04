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      Прогноз погоды на 5 декабря: будет солнечно и сухо

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      Прогноз погоды на 5 декабря в Украине / ukr.media

      Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет сухой и солнечной. Снег возможен только в Харьковской и Луганской областях.

      Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью будет от -1 до -5 градусов мороза, на Западе – -7...-9 градусов.

      Кстати: Какой будет погода в декабре: прогноз

      Днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 градусов тепла, в восточных областях от -2 до +2 градусов. Синоптики обещают снег только в Луганской и Харьковской областях.

      В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет,
      – добавила Диденко.

      В Киеве 5 декабря будет сухо. Днем – +2...+4 градусов тепла, ночью -1...-3 градусов мороза.

      Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – -+3...+5

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – 0...+2

      Киев – +2...+4

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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