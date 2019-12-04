Прогноз погоди на 5 грудня: буде сонячно та сухо

Погода в Україні в четвер, 5 грудня, буде сухою та сонячною. Сніг можливий лише у Харківській та Луганській областях.

Температура повітря у четвер поки істотно не зміниться, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденка. Вночі буде від -1 до -5 градусів морозу, на Заході – -7...-9 градусів.

До речі: Якою буде погода у грудні: прогноз

Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів тепла, у східних областях від -2 до +2 градусів. Синоптики обіцяють сніг лише у Луганській та Харківській областях.

Найближчими днями опадів в Україні не видно, вночі градуси особливо не поміняються, вдень злегка потепліє,

– додала Діденко.

У Києві 5 грудня буде сухо. Вдень – +2...+4 градусів тепла, вночі -1...-3 градусів морозу.

Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – -+3…+5

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – 0…+2

Київ – +2…+4



Прогноз погоди від Укргідрометцентру