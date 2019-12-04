Прогноз погоди на 5 грудня: буде сонячно та сухо
Погода в Україні в четвер, 5 грудня, буде сухою та сонячною. Сніг можливий лише у Харківській та Луганській областях.
Температура повітря у четвер поки істотно не зміниться, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденка. Вночі буде від -1 до -5 градусів морозу, на Заході – -7...-9 градусів.
До речі: Якою буде погода у грудні: прогноз
Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів тепла, у східних областях від -2 до +2 градусів. Синоптики обіцяють сніг лише у Луганській та Харківській областях.
Найближчими днями опадів в Україні не видно, вночі градуси особливо не поміняються, вдень злегка потепліє,
– додала Діденко.
У Києві 5 грудня буде сухо. Вдень – +2...+4 градусів тепла, вночі -1...-3 градусів морозу.
Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – -+3…+5
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – +2…+4
Прогноз погоди від Укргідрометцентру