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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Прогноз погоди на 5 грудня: буде сонячно та сухо

      193 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 5 грудня в Україні / ukr.media

      Погода в Україні в четвер, 5 грудня, буде сухою та сонячною. Сніг можливий лише у Харківській та Луганській областях.

      Температура повітря у четвер поки істотно не зміниться, повідомляє у фейсбуці Наталка Діденка. Вночі буде від -1 до -5 градусів морозу, на Заході – -7...-9 градусів.

      До речі: Якою буде погода у грудні: прогноз

      Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів тепла, у східних областях від -2 до +2 градусів. Синоптики обіцяють сніг лише у Луганській та Харківській областях.

      Найближчими днями опадів в Україні не видно, вночі градуси особливо не поміняються, вдень злегка потепліє,
      – додала Діденко.

      У Києві 5 грудня буде сухо. Вдень – +2...+4 градусів тепла, вночі -1...-3 градусів морозу.

      Прогноз погоди на середу, 5 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – -+3…+5

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…+2

      Київ – +2…+4

      прогноз погоди 5 грудня україна
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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