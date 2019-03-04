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      Прогноз погоды на 5 марта: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди

      67 Читати новину українською
      Погода 5 марта 2019 Украина - синоптик обещает весеннее тепло, но возможны дожди
      Прогноз погоды на вторник, 5 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет по-весеннему теплой, но с порывистым ветром. Только в западных и северных областях возможны дожди и облачность.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом дневная температура воздуха составит +6+10 градусов тепла.

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      Теплее всего 5 марта будет на юге, особенно в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +12+15 градусов тепла.

      В то же время, самая холодная погода будет в северных и восточных регионах, где похолодает до +6+9 градусов.

      Зима уже полностью покинула страну, ведь даже ночью не будет морозов, а сохранится плюсовая температура до +2+6 градусов.

      Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо,
      – добавила синоптик.

      В Киеве во вторник будет ветрено, но тепло. В течение дня 5 марта ожидается до +8+10 градусов тепла.

      Прогноз погоды на вторник, 5 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +10...+12

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +7...+9

      Сумы – +6...+8

      Полтава – +8...+10

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +7...+9

      Киев – +7...+9


      Прогноз погоды в Украине на 5 марта от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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