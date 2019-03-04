Прогноз погоды на 5 марта: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет по-весеннему теплой, но с порывистым ветром. Только в западных и северных областях возможны дожди и облачность.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом дневная температура воздуха составит +6+10 градусов тепла.
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Теплее всего 5 марта будет на юге, особенно в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +12+15 градусов тепла.
В то же время, самая холодная погода будет в северных и восточных регионах, где похолодает до +6+9 градусов.
Зима уже полностью покинула страну, ведь даже ночью не будет морозов, а сохранится плюсовая температура до +2+6 градусов.
Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо,
– добавила синоптик.
В Киеве во вторник будет ветрено, но тепло. В течение дня 5 марта ожидается до +8+10 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 5 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +10...+12
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +7...+9
Сумы – +6...+8
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +7...+9
Прогноз погоды в Украине на 5 марта от Укргидрометцентра