Прогноз погоды на 5 марта: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди

Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет по-весеннему теплой, но с порывистым ветром. Только в западных и северных областях возможны дожди и облачность.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в целом дневная температура воздуха составит +6+10 градусов тепла.

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Теплее всего 5 марта будет на юге, особенно в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +12+15 градусов тепла.

В то же время, самая холодная погода будет в северных и восточных регионах, где похолодает до +6+9 градусов.

Зима уже полностью покинула страну, ведь даже ночью не будет морозов, а сохранится плюсовая температура до +2+6 градусов.

Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо,

– добавила синоптик.

В Киеве во вторник будет ветрено, но тепло. В течение дня 5 марта ожидается до +8+10 градусов тепла.

Прогноз погоды на вторник, 5 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +7...+9

Сумы – +6...+8

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Киев – +7...+9