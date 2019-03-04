Прогноз погоди на 5 березня: в Україну прийде весняне тепло, але можливі дощі
Погода в Україні у вівторок, 5 березня, буде по-весняному теплою, але з поривчастим вітром. Лише у західних та північних областях можливі дощі та хмарність.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом денна температура повітря становитиме +6+10 градусів тепла.
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Найтепліше 5 березня буде на півдні, особливо на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +12+15 градусів тепла.
Водночас, найхолодніша погода буде у північних та східних регіонах, де похолодає до +6+9 градусів.
Зима вже повністю покинула країну, адже навіть вночі не буде морозів, а збережеться плюсова температура до +2+6 градусів.
Дощі, місцями та невеликі, пройдуть в західних та північних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо,
– додала синоптик.
У Києві у вівторок буде вітряно, але тепло. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 5 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +10…+12
Сімферополь –+12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +7…+9
Суми – +6…+8
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +7…+9
Прогноз погоди в Україні на 5 березня від Укргідрометцентру