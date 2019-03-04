Прогноз погоди на 5 березня: в Україну прийде весняне тепло, але можливі дощі

Погода в Україні у вівторок, 5 березня, буде по-весняному теплою, але з поривчастим вітром. Лише у західних та північних областях можливі дощі та хмарність.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом денна температура повітря становитиме +6+10 градусів тепла.

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Найтепліше 5 березня буде на півдні, особливо на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +12+15 градусів тепла.

Водночас, найхолодніша погода буде у північних та східних регіонах, де похолодає до +6+9 градусів.

Зима вже повністю покинула країну, адже навіть вночі не буде морозів, а збережеться плюсова температура до +2+6 градусів.

Дощі, місцями та невеликі, пройдуть в західних та північних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо,

– додала синоптик.

У Києві у вівторок буде вітряно, але тепло. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 5 березня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +10…+12

Сімферополь –+12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +7…+9

Суми – +6…+8

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +7…+9