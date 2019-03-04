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      Прогноз погоди на 5 березня: в Україну прийде весняне тепло, але можливі дощі

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      Погода 5 березня 2019 Україна - синоптик обіцяє весняне тепло, але можливі дощі
      Прогноз погоди на вівторок, 5 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 5 березня, буде по-весняному теплою, але з поривчастим вітром. Лише у західних та північних областях можливі дощі та хмарність.

      Синоптик Наталка Діденко розповіла, що загалом денна температура повітря становитиме +6+10 градусів тепла.

      Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

      Найтепліше 5 березня буде на півдні, особливо на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +12+15 градусів тепла.

      Водночас, найхолодніша погода буде у північних та східних регіонах, де похолодає до +6+9 градусів.

      Зима вже повністю покинула країну, адже навіть вночі не буде морозів, а збережеться плюсова температура до +2+6 градусів.

      Дощі, місцями та невеликі, пройдуть в західних та північних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо,
      – додала синоптик.

      У Києві у вівторок буде вітряно, але тепло. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів тепла.

      Прогноз погоди на вівторок, 5 березня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь –+12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +6…+8

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди в Україні на 5 березня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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