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      Прогноз погоды на 5 марта: непогода разделит Украину пополам

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      Погода в Украине в четверг, 5 марта, будет очень разной. В западных областях обещают дождь, ветер и +6+8 градусов. В восточных, северных и южных областях будет солнечно и тепло.

      Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что в общем на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая антициклональная весенняя погода. В то же время в восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер 5 – 10 метров в секунду.

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      Между тем в западных областях будет бушевать настоящая буря: ветер 5 – 10 метров в секунду, днем ​​дождь, а ночью мокрый снег. Диденко также предупредила о возможных утренних туманах, которые продержатся до обеда.

      Холоднее всего будет на Львовщине и Тернопольщине – от +5 до +7 градусов. Теплее всего будет на Харьковщине – +16+18 градусов.

      В Киеве синоптики обещают весеннюю погоду – +13+15 градусов тепла. Вечером вероятно выпадет небольшой дождь.

      Прогноз погоды на четверг, 5 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +7…+9

      Львов – +5…+7

      Ивано-Франковск – +6…+8

      Тернополь – +5…+7

      Черновцы – +6…+8

      Хмельницкий – +6…+8

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +9…+11

      Винница – +10…+12

      Одесса – +10…+12

      Николаев – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Симферополь – +13…+15

      Кропивницкий – +14…+16

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +13…+15

      Сумы – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Днепр – +16…+18

      Запорожье – +15…+17

      Донецк – +16…+18

      Луганск – +15…+17

      Харьков – +16…+18

      Киев – +13…+15

      погода 5 березня україна прогноз синоптик
      Прогноз погоды на 5 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Непогода в Украине Погода Новости Украины
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