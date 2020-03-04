Прогноз погоды на 5 марта: непогода разделит Украину пополам
Погода в Украине в четверг, 5 марта, будет очень разной. В западных областях обещают дождь, ветер и +6+8 градусов. В восточных, северных и южных областях будет солнечно и тепло.
Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что в общем на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая антициклональная весенняя погода. В то же время в восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер 5 – 10 метров в секунду.
Обратите внимание: Зима в Киеве побила рекорд: она так и не пришла
Между тем в западных областях будет бушевать настоящая буря: ветер 5 – 10 метров в секунду, днем дождь, а ночью мокрый снег. Диденко также предупредила о возможных утренних туманах, которые продержатся до обеда.
Холоднее всего будет на Львовщине и Тернопольщине – от +5 до +7 градусов. Теплее всего будет на Харьковщине – +16+18 градусов.
В Киеве синоптики обещают весеннюю погоду – +13+15 градусов тепла. Вечером вероятно выпадет небольшой дождь.
Прогноз погоды на четверг, 5 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7…+9
Львов – +5…+7
Ивано-Франковск – +6…+8
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +6…+8
Хмельницкий – +6…+8
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +9…+11
Винница – +10…+12
Одесса – +10…+12
Николаев – +14…+16
Херсон – +13…+15
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +14…+16
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +13…+15
Сумы – +14…+16
Полтава – +15…+17
Днепр – +16…+18
Запорожье – +15…+17
Донецк – +16…+18
Луганск – +15…+17
Харьков – +16…+18
Киев – +13…+15