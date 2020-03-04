Прогноз погоды на 5 марта: непогода разделит Украину пополам

Погода в Украине в четверг, 5 марта, будет очень разной. В западных областях обещают дождь, ветер и +6+8 градусов. В восточных, северных и южных областях будет солнечно и тепло.

Наталья Диденко в фейсбуке сообщила, что в общем на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая антициклональная весенняя погода. В то же время в восточных областях синоптики прогнозируют сильный ветер 5 – 10 метров в секунду.

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Между тем в западных областях будет бушевать настоящая буря: ветер 5 – 10 метров в секунду, днем ​​дождь, а ночью мокрый снег. Диденко также предупредила о возможных утренних туманах, которые продержатся до обеда.

Холоднее всего будет на Львовщине и Тернопольщине – от +5 до +7 градусов. Теплее всего будет на Харьковщине – +16+18 градусов.

В Киеве синоптики обещают весеннюю погоду – +13+15 градусов тепла. Вечером вероятно выпадет небольшой дождь.

Прогноз погоды на четверг, 5 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +6…+8

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +6…+8

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +9…+11

Винница – +10…+12

Одесса – +10…+12

Николаев – +14…+16

Херсон – +13…+15

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +13…+15

Сумы – +14…+16

Полтава – +15…+17

Днепр – +16…+18

Запорожье – +15…+17

Донецк – +16…+18

Луганск – +15…+17

Харьков – +16…+18

Киев – +13…+15



Прогноз погоды на 5 марта от Укргидрометцентра