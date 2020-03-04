Прогноз погоди на 5 березня: негода розділить Україну навпіл

Погода в Україні у четвер, 5 березня, буде дуже різною. У західних областях обіцяють дощ, вітер та +6+8 градусів. У східних, північних та південних областях буде сонячно та тепло.

Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що загалом на Сході, Півдні та в більшості центральних областей буде суха антициклональна весняна погода. Водночас у східних областях синоптики прогнозують сильний вітер 5 – 10 метрів за секунду.

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Тим часом у західних областях вируватиме справжня негода: вітер 5 – 10 метрів за секунду, вдень дощ, а вночі мокрий сніг. Діденко також попередила про можливі ранкові тумани, які протримаються аж до обіду.

Найхолодніше буде на Львівщині та Тернопільщині – від +5 до +7 градусів. Найтепліше буде на Харківщині – +16+18 градусів.

У Києві синоптики обіцяють весняну погоду – +13+15 градусів тепла. Ввечері ймовірно випаде невеликий дощ.

Прогноз погоди на четвер, 5 березня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +9…+11

Вінниця – +10…+12

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +13…+15

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на 5 березня від Укргідрометцентру