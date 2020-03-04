Прогноз погоди на 5 березня: негода розділить Україну навпіл
Погода в Україні у четвер, 5 березня, буде дуже різною. У західних областях обіцяють дощ, вітер та +6+8 градусів. У східних, північних та південних областях буде сонячно та тепло.
Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що загалом на Сході, Півдні та в більшості центральних областей буде суха антициклональна весняна погода. Водночас у східних областях синоптики прогнозують сильний вітер 5 – 10 метрів за секунду.
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Тим часом у західних областях вируватиме справжня негода: вітер 5 – 10 метрів за секунду, вдень дощ, а вночі мокрий сніг. Діденко також попередила про можливі ранкові тумани, які протримаються аж до обіду.
Найхолодніше буде на Львівщині та Тернопільщині – від +5 до +7 градусів. Найтепліше буде на Харківщині – +16+18 градусів.
У Києві синоптики обіцяють весняну погоду – +13+15 градусів тепла. Ввечері ймовірно випаде невеликий дощ.
Прогноз погоди на четвер, 5 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +9…+11
Вінниця – +10…+12
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +13…+15