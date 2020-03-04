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      Прогноз погоди на 5 березня: негода розділить Україну навпіл

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 5 березня / pinterest.com

      Погода в Україні у четвер, 5 березня, буде дуже різною. У західних областях обіцяють дощ, вітер та +6+8 градусів. У східних, північних та південних областях буде сонячно та тепло.

      Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що загалом на Сході, Півдні та в більшості центральних областей буде суха антициклональна весняна погода. Водночас у східних областях синоптики прогнозують сильний вітер 5 – 10 метрів за секунду.

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      Тим часом у західних областях вируватиме справжня негода: вітер 5 – 10 метрів за секунду, вдень дощ, а вночі мокрий сніг. Діденко також попередила про можливі ранкові тумани, які протримаються аж до обіду.

      Найхолодніше буде на Львівщині та Тернопільщині – від +5 до +7 градусів. Найтепліше буде на Харківщині – +16+18 градусів.

      У Києві синоптики обіцяють весняну погоду – +13+15 градусів тепла. Ввечері ймовірно випаде невеликий дощ.

      Прогноз погоди на четвер, 5 березня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +16…+18

      Київ – +13…+15

      погода 5 березня україна прогноз синоптик
      Прогноз погоди на 5 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Негода в Україні Погода Новини України
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