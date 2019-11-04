Прогноз погоды на 5 ноября: будет сыро, тепло и ветрено
Погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.
Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. Об этом информирует украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Температура воздуха, как в апреле, +14...+20 градусов, на Западе и Востоке – до +11...+16 градусов,
– отмечает эксперт.
Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на Харьковщине, Полтавщине и Черкащине. Там – максимум +14...+16 градусов.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве дождь более вероятен ночью, днем – без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы - + 15... + 17
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17