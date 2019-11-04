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      Прогноз погоды на 5 ноября: будет сыро, тепло и ветрено

      12 Читати новину українською
      Погода 5 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 5 ноября / delatdelo.com

      Погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

      Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. Об этом информирует украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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      Температура воздуха, как в апреле, +14...+20 градусов, на Западе и Востоке – до +11...+16 градусов,
      – отмечает эксперт.

      Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +19...+21 градуса.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Харьковщине, Полтавщине и Черкащине. Там – максимум +14...+16 градусов.

      Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве дождь более вероятен ночью, днем – без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +15...+17

      Винница – +15...+17

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +15...+17

      Сумы - + 15... + 17

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +14...+16

      Киев – +15...+17

      прогноз погоди на 5 листопада погода в Україні
      Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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