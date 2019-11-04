Прогноз погоды на 5 ноября: будет сыро, тепло и ветрено

Погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. Об этом информирует украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Температура воздуха, как в апреле, +14...+20 градусов, на Западе и Востоке – до +11...+16 градусов,

– отмечает эксперт.

Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на Харьковщине, Полтавщине и Черкащине. Там – максимум +14...+16 градусов.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве дождь более вероятен ночью, днем – без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы - + 15... + 17

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Прогноз погоды на вторник, 5 ноября, от Укргидрометцентра