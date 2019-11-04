17:51
4 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Прогноз погоди на 5 листопада: буде вогко, тепло та вітряно

      138 Читать новость на русском
      Погода 5 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 5 листопада / delatdelo.com

      Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, буде теплою, проте її частково визначатиме атмосферний фронт. Саме він зумовить періодичні дощі – спочатку у західних та північних областях, далі – на Сході.

      Вдень дощі найімовірніші вздовж смуги Суми – Полтава – Херсон. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально: 15 справ, які треба зробити до кінця осені: підбірка найцікавіших ідей

      Температура повітря, як у квітні, – +14…+20 градусів, на Заході та Сході – до +11…+16 градусів,
      – зазначає експертка.

      Найтепліше буде на Одещині та Миколаївщині. Там повітря прогріється до +19…+21 градусу.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде на Харківщині, Полтавщині та Черкащині. Там – максимум +14…+16 градусів.

      Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві дощ більш ймовірний вночі, вдень – без істотних опадів. Температура повітря підніметься до +15…+17 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +19…+21

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +15…+17

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +15…+17

      прогноз погоди на 5 листопада погода в Україні
      Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Ірина Луценко вирішила достроково припинити депутатські повноваження: причина
      сьогодні
      7151
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 14:00 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2697
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сьогодні , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3134
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      сьогодні , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      597
      Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок
      сьогодні , 17:30 Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок
      Михайло Гема 77
      Бабченко виїхав з України: що відомо про російського журналіста і про причини рішення
      сьогодні , 17:01 Бабченко виїхав з України: що відомо про російського журналіста і про причини рішення
      Інна Жолобович 607
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук