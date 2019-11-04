Прогноз погоди на 5 листопада: буде вогко, тепло та вітряно

Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, буде теплою, проте її частково визначатиме атмосферний фронт. Саме він зумовить періодичні дощі – спочатку у західних та північних областях, далі – на Сході.

Вдень дощі найімовірніші вздовж смуги Суми – Полтава – Херсон. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Температура повітря, як у квітні, – +14…+20 градусів, на Заході та Сході – до +11…+16 градусів,

– зазначає експертка.

Найтепліше буде на Одещині та Миколаївщині. Там повітря прогріється до +19…+21 градусу.

Найхолодніше, своєю чергою, буде на Харківщині, Полтавщині та Черкащині. Там – максимум +14…+16 градусів.

Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві дощ більш ймовірний вночі, вдень – без істотних опадів. Температура повітря підніметься до +15…+17 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +15…+17



Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, від Укргідрометцентру