Прогноз погоди на 5 листопада: буде вогко, тепло та вітряно
Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, буде теплою, проте її частково визначатиме атмосферний фронт. Саме він зумовить періодичні дощі – спочатку у західних та північних областях, далі – на Сході.
Вдень дощі найімовірніші вздовж смуги Суми – Полтава – Херсон. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Температура повітря, як у квітні, – +14…+20 градусів, на Заході та Сході – до +11…+16 градусів,
– зазначає експертка.
Найтепліше буде на Одещині та Миколаївщині. Там повітря прогріється до +19…+21 градусу.
Найхолодніше, своєю чергою, буде на Харківщині, Полтавщині та Черкащині. Там – максимум +14…+16 градусів.
Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві дощ більш ймовірний вночі, вдень – без істотних опадів. Температура повітря підніметься до +15…+17 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +15…+17
Прогноз погоди на вівторок, 5 листопада, від Укргідрометцентру