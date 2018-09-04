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Прогноз погоды на 5 сентября: Украину порадует бабье лето, но кое-где пройдут грозы

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Прогноз погоды в Украине на 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на 5 сентября / Фото из открытых источников

В среду, 5 сентября, в Украине наступит бабье лето. Теплая, солнечная и безоблачная осенняя погода ожидается во всех регионах, только в части западных и центральных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, несмотря на летнее тепло и высокую температуру воздуха, в ночное время суток становится все прохладнее и "свежее".

Так, 5 сентября, дневная температура воздуха по всей стране будет комфортной – + 25 + 28 градусов, немного холоднее на Западе – + 23 + 26 градусов.

Только в южных регионах задержится жара, а столбики термометров местами будут достигать до +30 градусов тепла.

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут на Западе, достигнут Винницкой, Одесской области и части николаевских районов. На остальной территории Украины всё ещё будет солнечно и сухо,
– отметила Диденко.

Кроме того, в южной части Украины и на Востоке восточный ветер будет порывистым.

В Киеве завтра, 5 сентября, ожидается тёплая осенняя погода, будет сухо и малооблачно, до +26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +24 ... + 26

Львов – +23 ... + 25

Ивано–Франковск – +23 ... + 25

Тернополь – +23 ... + 25

Черновцы – +23 ... + 25

Хмельницкий – +23 ... + 25

Луцк – +24 ... + 26

Ровно – +24 ... + 26

Житомир – +24 ... + 26

Винница – +24 ... + 26

Одесса – 25 ... + 27

Николаев – +26 ... + 28

Херсон – +27 ... + 29

Симферополь – +27 ... + 29

Кропивницкий – +26 ... + 28

Черкассы – +26 ... + 28

Чернигов – +26 ... + 28

Сумы – +26 ... + 28

Полтава – +26 ... + 28

Днепр – +27 ... + 29

Запорожье – +27 ... + 29

Донецк – 25 ... + 27

Луганск – +26 ... + 28

Харьков – +26 ... + 28

Киев – +26 ... + 28

 


Погода в Украине на среду, 5 сентября, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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