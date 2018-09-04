Прогноз погоды на 5 сентября: Украину порадует бабье лето, но кое-где пройдут грозы
В среду, 5 сентября, в Украине наступит бабье лето. Теплая, солнечная и безоблачная осенняя погода ожидается во всех регионах, только в части западных и центральных областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, несмотря на летнее тепло и высокую температуру воздуха, в ночное время суток становится все прохладнее и "свежее".
Так, 5 сентября, дневная температура воздуха по всей стране будет комфортной – + 25 + 28 градусов, немного холоднее на Западе – + 23 + 26 градусов.
Только в южных регионах задержится жара, а столбики термометров местами будут достигать до +30 градусов тепла.
Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут на Западе, достигнут Винницкой, Одесской области и части николаевских районов. На остальной территории Украины всё ещё будет солнечно и сухо,
– отметила Диденко.
Кроме того, в южной части Украины и на Востоке восточный ветер будет порывистым.
В Киеве завтра, 5 сентября, ожидается тёплая осенняя погода, будет сухо и малооблачно, до +26 градусов.
Прогноз погоды на среду, 5 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +24 ... + 26
Львов – +23 ... + 25
Ивано–Франковск – +23 ... + 25
Тернополь – +23 ... + 25
Черновцы – +23 ... + 25
Хмельницкий – +23 ... + 25
Луцк – +24 ... + 26
Ровно – +24 ... + 26
Житомир – +24 ... + 26
Винница – +24 ... + 26
Одесса – 25 ... + 27
Николаев – +26 ... + 28
Херсон – +27 ... + 29
Симферополь – +27 ... + 29
Кропивницкий – +26 ... + 28
Черкассы – +26 ... + 28
Чернигов – +26 ... + 28
Сумы – +26 ... + 28
Полтава – +26 ... + 28
Днепр – +27 ... + 29
Запорожье – +27 ... + 29
Донецк – 25 ... + 27
Луганск – +26 ... + 28
Харьков – +26 ... + 28
Киев – +26 ... + 28
Погода в Украине на среду, 5 сентября, от Укргидрометцентра
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