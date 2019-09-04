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      Прогноз погоды на 5 сентября: в Украину придет осеннее тепло

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      Погода 5 сентября 2019: в Украину придет осеннее тепло – синоптик
      Прогноз погоды на 5 сентября / getbg.net

      Погода в Украине в четверг, 5 сентября, будет по-осеннему теплой. Дожди накроют часть центральных и восточных областей. На остальной территории страны будет солнечно, сухо и безветренно.

      Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября температура воздуха будет комфортной по всей территории страны– +22...+26 градусов.

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      Атмосферный фронт, который накануне пришел в Украину, передвинется в Центр, поэтому западные и северные регионы освободятся от дождей. Поэтому температура воздуха в этих областях повысится до +21...+24 градусов и будет солнечно.

      Однако, периодические дожди накроют восточные, центральные и южные области. Там воздух станет свежее, а столбики термометров покажут +25...+28 градусов.

      В Киеве 5 сентября будет солнечно и без осадков. Днем ожидается около +23...+24 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +22...+24

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +22...+24

      Хмельницкий – +22...+24

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +21...+23

      Житомир – +22...+24

      Винница – +22...+24

      Одесса – +23...+25

      Николаев +24...+26

      Херсон – +24...+26

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +24...+26

      Черкассы – +23...+25

      Чернигов – +22...+24

      Сумы – +24...+26

      Полтава – +25...+27

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +26...+28

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +26...+28

      Киев – +21...+23


      Прогноз погоды в Украине на 5 сентября от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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