Прогноз погоды на 5 сентября: в Украину придет осеннее тепло
Погода в Украине в четверг, 5 сентября, будет по-осеннему теплой. Дожди накроют часть центральных и восточных областей. На остальной территории страны будет солнечно, сухо и безветренно.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября температура воздуха будет комфортной по всей территории страны– +22...+26 градусов.
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Атмосферный фронт, который накануне пришел в Украину, передвинется в Центр, поэтому западные и северные регионы освободятся от дождей. Поэтому температура воздуха в этих областях повысится до +21...+24 градусов и будет солнечно.
Однако, периодические дожди накроют восточные, центральные и южные области. Там воздух станет свежее, а столбики термометров покажут +25...+28 градусов.
В Киеве 5 сентября будет солнечно и без осадков. Днем ожидается около +23...+24 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +26...+28
Киев – +21...+23
Прогноз погоды в Украине на 5 сентября от Укргидрометцентра