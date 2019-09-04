Прогноз погоды на 5 сентября: в Украину придет осеннее тепло

Погода в Украине в четверг, 5 сентября, будет по-осеннему теплой. Дожди накроют часть центральных и восточных областей. На остальной территории страны будет солнечно, сухо и безветренно.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября температура воздуха будет комфортной по всей территории страны– +22...+26 градусов.

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Атмосферный фронт, который накануне пришел в Украину, передвинется в Центр, поэтому западные и северные регионы освободятся от дождей. Поэтому температура воздуха в этих областях повысится до +21...+24 градусов и будет солнечно.

Однако, периодические дожди накроют восточные, центральные и южные области. Там воздух станет свежее, а столбики термометров покажут +25...+28 градусов.

В Киеве 5 сентября будет солнечно и без осадков. Днем ожидается около +23...+24 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +26...+28

Киев – +21...+23



Прогноз погоды в Украине на 5 сентября от Укргидрометцентра