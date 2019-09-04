Прогноз погоди на 5 вересня: в Україну прийде осіннє тепло
Погода в Україні у четвер, 5 вересня, буде по-осінньому теплою. Дощі накриють частину центральних та східних областей. На решті території країни буде сонячно, сухо та безвітряно.
Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня температура повітря буде комфортною по всій території країни – +22+26 градусів.
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Атмосферний фронт, який напередодні прийшов в Україну, пересунеться у Центр, тому західні та північні регіони звільняться від дощів. Через це, температура повітря у цих областях підвищиться до +21+24 градусів і буде сонячно.
Проте, періодичні дощі накриють східні, центральні та південні області. Там повітря стане свіжішим а стовпчики термометрів покажуть +25+28 градусів.
У Києві 5 вересня буде сонячно і без опадів. Вдень очікується близько +23+24 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 5 вересня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на 5 вересня від Укргідрометцентру