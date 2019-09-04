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      Прогноз погоди на 5 вересня: в Україну прийде осіннє тепло

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      Погода 5 вересня 2019: в Україну прийде осіннє тепло – синоптик
      Прогноз погоди на 5 вересня / getbg.net

      Погода в Україні у четвер, 5 вересня, буде по-осінньому теплою. Дощі накриють частину центральних та східних областей. На решті території країни буде сонячно, сухо та безвітряно.

      Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня температура повітря буде комфортною по всій території країни – +22+26 градусів.

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      Атмосферний фронт, який напередодні прийшов в Україну, пересунеться у Центр, тому західні та північні регіони звільняться від дощів. Через це, температура повітря у цих областях підвищиться до +21+24 градусів і буде сонячно.

      Проте, періодичні дощі накриють східні, центральні та південні області. Там повітря стане свіжішим а стовпчики термометрів покажуть +25+28 градусів.

      У Києві 5 вересня буде сонячно і без опадів. Вдень очікується близько +23+24 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 5 вересня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +24…+26

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +26…+28

      Київ – +21…+23


      Прогноз погоди на 5 вересня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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