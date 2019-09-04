Прогноз погоди на 5 вересня: в Україну прийде осіннє тепло

Погода в Україні у четвер, 5 вересня, буде по-осінньому теплою. Дощі накриють частину центральних та східних областей. На решті території країни буде сонячно, сухо та безвітряно.

Синоптик Наталка Діденко зауважила, що 5 вересня температура повітря буде комфортною по всій території країни – +22+26 градусів.

Вам буде цікаво: У Києві несподівано розквітли каштани: фото

Атмосферний фронт, який напередодні прийшов в Україну, пересунеться у Центр, тому західні та північні регіони звільняться від дощів. Через це, температура повітря у цих областях підвищиться до +21+24 градусів і буде сонячно.

Проте, періодичні дощі накриють східні, центральні та південні області. Там повітря стане свіжішим а стовпчики термометрів покажуть +25+28 градусів.

У Києві 5 вересня буде сонячно і без опадів. Вдень очікується близько +23+24 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 5 вересня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 5 вересня від Укргідрометцентру