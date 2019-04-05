Прогноз погоды на 6 апреля: будет тепло и сухо
Погода в Украине в субботу, 6 апреля, будет солнечной, теплой и сухой. Небольшие дожди возможны только на Закарпатье.
Ночью в Украине будет от +2 до +8 градусов, лишь на Востоке еще удержатся нижние градусы, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Днем в Украине значительно потеплеет – +12+17 градусов, на Юге и на Закарпатье до +19 градусов. Юго-восточный ветер может усилиться и быть с порывами.
Теплее всего будет на Закарпатье, температура воздуха – +18...+20 градусов тепла. Немного более холодную погоду синоптики обещают в Сумской, Полтавской и Одесской областях – +12...+14 градусов.
Пойдут наконец ночные "нули" и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться,
– отметила Наталья Диденко.
В Киеве 6 апреля будет также тепло и солнечно – +14...+16 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +12...+14
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +13...+15
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 6 апреля от Укргидрометцентра
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