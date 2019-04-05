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      Прогноз погоды на 6 апреля: будет тепло и сухо

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      Погода 6 апреля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 6 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 6 апреля, будет солнечной, теплой и сухой. Небольшие дожди возможны только на Закарпатье.

      Ночью в Украине будет от +2 до +8 градусов, лишь на Востоке еще удержатся нижние градусы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Днем в Украине значительно потеплеет – +12+17 градусов, на Юге и на Закарпатье до +19 градусов. Юго-восточный ветер может усилиться и быть с порывами.

      Теплее всего будет на Закарпатье, температура воздуха – +18...+20 градусов тепла. Немного более холодную погоду синоптики обещают в Сумской, Полтавской и Одесской областях – +12...+14 градусов.

      Пойдут наконец ночные "нули" и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться,
      – отметила Наталья Диденко.

      В Киеве 6 апреля будет также тепло и солнечно – +14...+16 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +14...+16

      Винница – +15...+17

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +13...+15

      Киев – +14...+16

      погода в україніПрогноз погоды на 6 апреля от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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