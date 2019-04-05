Прогноз погоды на 6 апреля: будет тепло и сухо

Погода в Украине в субботу, 6 апреля, будет солнечной, теплой и сухой. Небольшие дожди возможны только на Закарпатье.

Ночью в Украине будет от +2 до +8 градусов, лишь на Востоке еще удержатся нижние градусы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Днем в Украине значительно потеплеет – +12+17 градусов, на Юге и на Закарпатье до +19 градусов. Юго-восточный ветер может усилиться и быть с порывами.

Теплее всего будет на Закарпатье, температура воздуха – +18...+20 градусов тепла. Немного более холодную погоду синоптики обещают в Сумской, Полтавской и Одесской областях – +12...+14 градусов.

Пойдут наконец ночные "нули" и "минусы", цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться,

– отметила Наталья Диденко.

В Киеве 6 апреля будет также тепло и солнечно – +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +12...+14

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +13...+15

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16

Прогноз погоды на 6 апреля от Укргидрометцентра