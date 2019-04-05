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      Прогноз погоди на 6 квітня: буде дуже тепло та сухо

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      Погода 6 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 6 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 6 квітня, буде сонячною, теплою та сухою. Невеликі дощі можливі лише на Закарпатті.

      Вночі в Україні буде від +2 до +8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Вдень в Україні значно потепліє – +12+17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів. Південно-східний вітер може посилитися та бути з поривами.

      Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – +18...+20 градусів тепла. Трохи холоднішу погоду синоптики обіцяють у Сумській, Полтавській та Одеській областях – +12...+14 градусів.

      Підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева – розвиватися,
      – зазначила Наталка Діденко.

      У Києві 6 квітня буде також тепло та сонячно – +14...+16 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 6 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +14…+16

      погода в україні
      Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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