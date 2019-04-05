Прогноз погоди на 6 квітня: буде дуже тепло та сухо
Погода в Україні у суботу, 6 квітня, буде сонячною, теплою та сухою. Невеликі дощі можливі лише на Закарпатті.
Вночі в Україні буде від +2 до +8 градусів, лише на Сході ще подекуди втримаються нижчі градуси, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Вдень в Україні значно потепліє – +12+17 градусів, на Півдні та на Закарпатті до +19 градусів. Південно-східний вітер може посилитися та бути з поривами.
Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – +18...+20 градусів тепла. Трохи холоднішу погоду синоптики обіцяють у Сумській, Полтавській та Одеській областях – +12...+14 градусів.
Підуть нарешті нічні "нулі" та "мінуси", квіти почнуть рости інтенсивніше, а кущики та дерева – розвиватися,
– зазначила Наталка Діденко.
У Києві 6 квітня буде також тепло та сонячно – +14...+16 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 6 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на 6 квітня від Укргідрометцентру
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