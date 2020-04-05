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      Прогноз погоды на 6 апреля: неделя начнется с потепления

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      Прогноз погоди на 6 квітня / ілюстративне фото

      Погода в Украине в понедельник, 6 апреля, будет и впредь солнечной и теплой. Так охарактеризовать погоду в начале недели можно во всех без исключения областях Украины. Более того, все идет к тому, что даже ночи будут становиться все теплее.

      Во всех частях нашей страны солнечная погода будет сопровождаться разве что легкой облачностью. Средняя температура воздуха в зависимости от регионов поднимется на 1-5 градусов. Такой прогноз составлен по данным Укргидрометцентра.

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      Самыми теплыми регионами страны в понедельник будут Запад – +13... +17 градусов и Юг – +12... +15 градусов. Несколько прохладнее будет в Центре – +11... +14, а на Востоке сравнительно "холодно" – +10... +13 градусов.

      Все идет к тому, что ночи на 6 и 7 апреля будут последними по-настоящему холодными этой весной. Пока температура воздуха ночью будет колебаться от -3... +1 на Западе до +1... +5 на Юге. Впрочем, уже с 8 апреля температура воздуха ночью не будет опускаться ниже как +3... +7 градусов.

      Киев уже традиционно будет отображать среднестатистическую погоду по Украине. В столице 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12... +14 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15... +17

      Львов – +14... +16

      Ивано-Франковск – +14... +16

      Тернополь – +13... +15

      Черновцы – +13... +15

      Хмельницкий – +13... +15

      Луцк – +14... +16

      Ровно – +14... +16

      Житомир – +13... +15

      Винница – +13... +15

      Одесса – +13... +15

      Николаев – +13... +15

      Херсон – +13... +15

      Симферополь – +12... +14

      Кропивницкий – +12... +14

      Черкассы – +12... +14

      Чернигов – +12... +14

      Сумы – +10... +12

      Полтава – +11... +13

      Днепр – +13... +15

      Запорожье – +12... +14

      Донецк – +11... +13

      Луганск – +10... +12

      Харьков – +11... +13

      Киев – +12... +14


      Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, от Укргидрометцентра

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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