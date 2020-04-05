Прогноз погоды на 6 апреля: неделя начнется с потепления
Погода в Украине в понедельник, 6 апреля, будет и впредь солнечной и теплой. Так охарактеризовать погоду в начале недели можно во всех без исключения областях Украины. Более того, все идет к тому, что даже ночи будут становиться все теплее.
Во всех частях нашей страны солнечная погода будет сопровождаться разве что легкой облачностью. Средняя температура воздуха в зависимости от регионов поднимется на 1-5 градусов. Такой прогноз составлен по данным Укргидрометцентра.
Невероятно По Одесской области пронесся смерч: видео
Самыми теплыми регионами страны в понедельник будут Запад – +13... +17 градусов и Юг – +12... +15 градусов. Несколько прохладнее будет в Центре – +11... +14, а на Востоке сравнительно "холодно" – +10... +13 градусов.
Все идет к тому, что ночи на 6 и 7 апреля будут последними по-настоящему холодными этой весной. Пока температура воздуха ночью будет колебаться от -3... +1 на Западе до +1... +5 на Юге. Впрочем, уже с 8 апреля температура воздуха ночью не будет опускаться ниже как +3... +7 градусов.
Киев уже традиционно будет отображать среднестатистическую погоду по Украине. В столице 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12... +14 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15... +17
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +14... +16
Тернополь – +13... +15
Черновцы – +13... +15
Хмельницкий – +13... +15
Луцк – +14... +16
Ровно – +14... +16
Житомир – +13... +15
Винница – +13... +15
Одесса – +13... +15
Николаев – +13... +15
Херсон – +13... +15
Симферополь – +12... +14
Кропивницкий – +12... +14
Черкассы – +12... +14
Чернигов – +12... +14
Сумы – +10... +12
Полтава – +11... +13
Днепр – +13... +15
Запорожье – +12... +14
Донецк – +11... +13
Луганск – +10... +12
Харьков – +11... +13
Киев – +12... +14
Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, от Укргидрометцентра
Читайте также
-
Прогноз погоды на 5 апреля: днем будет солнечно и ветрено, а ночью – морозысегодня , 09:27
-
Боевики из гранатометов и минами обстреляли украинских воинов: двоих оккупантов уничтожилисегодня , 08:52
-
В ВСУ зафиксировали 3 случая COVID-19, более 100 армейцев на самоизоляциисегодня , 12:03
-
Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видеосегодня , 12:23
-
Смог в Киеве: в ГСЧС пояснили причины загрязнения воздухасегодня , 13:06
-
COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странамсегодня , 13:01