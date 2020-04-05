Прогноз погоды на 6 апреля: неделя начнется с потепления

Погода в Украине в понедельник, 6 апреля, будет и впредь солнечной и теплой. Так охарактеризовать погоду в начале недели можно во всех без исключения областях Украины. Более того, все идет к тому, что даже ночи будут становиться все теплее.

Во всех частях нашей страны солнечная погода будет сопровождаться разве что легкой облачностью. Средняя температура воздуха в зависимости от регионов поднимется на 1-5 градусов. Такой прогноз составлен по данным Укргидрометцентра.

Невероятно По Одесской области пронесся смерч: видео

Самыми теплыми регионами страны в понедельник будут Запад – +13... +17 градусов и Юг – +12... +15 градусов. Несколько прохладнее будет в Центре – +11... +14, а на Востоке сравнительно "холодно" – +10... +13 градусов.

Все идет к тому, что ночи на 6 и 7 апреля будут последними по-настоящему холодными этой весной. Пока температура воздуха ночью будет колебаться от -3... +1 на Западе до +1... +5 на Юге. Впрочем, уже с 8 апреля температура воздуха ночью не будет опускаться ниже как +3... +7 градусов.

Киев уже традиционно будет отображать среднестатистическую погоду по Украине. В столице 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12... +14 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15... +17

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +14... +16

Тернополь – +13... +15

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +13... +15

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +13... +15

Винница – +13... +15

Одесса – +13... +15

Николаев – +13... +15

Херсон – +13... +15

Симферополь – +12... +14

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +12... +14

Чернигов – +12... +14

Сумы – +10... +12

Полтава – +11... +13

Днепр – +13... +15

Запорожье – +12... +14

Донецк – +11... +13

Луганск – +10... +12

Харьков – +11... +13

Киев – +12... +14



Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, от Укргидрометцентра