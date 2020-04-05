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      Прогноз погоди на 6 квітня: тиждень почнеться потеплінням

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      Прогноз погоди на 6 квітня / ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 6 квітня, буде і надалі сонячною і теплою. Так охарактеризувати погоду на початку тижня можна в усіх без виключення областях України. Ба більше, все йде до того, що навіть ночі ставатимуть все теплішими.

      В усіх частинах нашої країни сонячна погода супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю. Середня температура повітря в залежності від регіонів підніметься на 1-5 градусів. Такий прогноз складений за даними Укргідрометцентру.

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      Найтеплішими регіонами країни у понеділок будуть Захід – +13+17 градусів і Південь – +12+15 градусів. Дещо прохолоднішим буде Центр – +11+14, а на Сході порівняно "холодно" – +10+13 градусів.

      Усе йде до того, що ночі проти 6 і 7 квітня будуть останніми по-справжньому холодними цієї весни. Поки що температура повітря вночі коливатиметься від -3+1 на Заході до +1+5 на Півдні. Втім вже з 8 квітня температура повітря вночі не опускатиметься нижче як +3+7 градусів.

      Київ вже традиційно відображатиме середньостастичну погоду по Україні. У столиці 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря зберігатиметься на рівні +12+14 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +12...+14


      Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода
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