Прогноз погоди на 6 квітня: тиждень почнеться потеплінням

Погода в Україні у понеділок, 6 квітня, буде і надалі сонячною і теплою. Так охарактеризувати погоду на початку тижня можна в усіх без виключення областях України. Ба більше, все йде до того, що навіть ночі ставатимуть все теплішими.

В усіх частинах нашої країни сонячна погода супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю. Середня температура повітря в залежності від регіонів підніметься на 1-5 градусів. Такий прогноз складений за даними Укргідрометцентру.

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Найтеплішими регіонами країни у понеділок будуть Захід – +13+17 градусів і Південь – +12+15 градусів. Дещо прохолоднішим буде Центр – +11+14, а на Сході порівняно "холодно" – +10+13 градусів.

Усе йде до того, що ночі проти 6 і 7 квітня будуть останніми по-справжньому холодними цієї весни. Поки що температура повітря вночі коливатиметься від -3+1 на Заході до +1+5 на Півдні. Втім вже з 8 квітня температура повітря вночі не опускатиметься нижче як +3+7 градусів.

Київ вже традиційно відображатиме середньостастичну погоду по Україні. У столиці 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря зберігатиметься на рівні +12+14 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, від Укргідрометцентру