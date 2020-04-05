Прогноз погоди на 6 квітня: тиждень почнеться потеплінням
Погода в Україні у понеділок, 6 квітня, буде і надалі сонячною і теплою. Так охарактеризувати погоду на початку тижня можна в усіх без виключення областях України. Ба більше, все йде до того, що навіть ночі ставатимуть все теплішими.
В усіх частинах нашої країни сонячна погода супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю. Середня температура повітря в залежності від регіонів підніметься на 1-5 градусів. Такий прогноз складений за даними Укргідрометцентру.
Неймовірно Одещиною пронісся смерч: відео
Найтеплішими регіонами країни у понеділок будуть Захід – +13+17 градусів і Південь – +12+15 градусів. Дещо прохолоднішим буде Центр – +11+14, а на Сході порівняно "холодно" – +10+13 градусів.
Усе йде до того, що ночі проти 6 і 7 квітня будуть останніми по-справжньому холодними цієї весни. Поки що температура повітря вночі коливатиметься від -3+1 на Заході до +1+5 на Півдні. Втім вже з 8 квітня температура повітря вночі не опускатиметься нижче як +3+7 градусів.
Київ вже традиційно відображатиме середньостастичну погоду по Україні. У столиці 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря зберігатиметься на рівні +12+14 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, від Укргідрометцентру
Читайте також
-
Чоловік, який жбурнув в обличчя касирки монети, вибачився – відеосьогодні , 12:38
-
Випуск новин за 13:00: Перша жертва COVID-19 у Львові. Карантин у Москвісьогодні , 13:51
-
COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнахсьогодні , 13:01
-
У Львові чадним газом отруїлися троє людей, серед них дітисьогодні , 11:18
-
В Польщі – вже майже 4 тисячі хворих на коронавірус: померли 84 людинисьогодні , 14:07
-
Іран відновить економічну діяльність, попри пандемію коронавірусусьогодні , 13:23