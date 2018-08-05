Прогноз погоды на 6 августа: жара продолжается, Запад и Север накроет дождями
Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи.
Об этом на своей странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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В западных и северных областях пройдут в понедельник кратковременные дожди и грозы. Осадки ослабят жару до +24...+29 градусов,
– отмечает эксперт.
По словам синоптика, на остальной территории будет сухо и жарко, +27...+33 градуса.
В Киеве 6 августа пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в столице поднимется до +26...+27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 6 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +26...+28
Погода в Украине на понедельник, 6 августа, от Укргидрометцентра