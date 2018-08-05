Прогноз погоды на 6 августа: жара продолжается, Запад и Север накроет дождями

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 6 августа / Фото из открытых источников

Погода в Украине в понедельник, 6 августа, будет жаркой. Однако в западных и северных регионах температура воздуха несколько снизится во время кратковременных дождей, которые прогнозируют метеорологи.