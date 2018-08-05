Прогноз погоди на 6 серпня: спека продовжується, Захід та Північ накриє дощами
Погода в Україні в понеділок, 6 серпня, буде спекотною. Проте у західних та північних регіонах температура повітря дещо знизиться під час короткочасних дощів, які прогнозують метеорологи.
Про це на своїй сторінці пише український синоптик Наталка Діденко.
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У західних та північних областях пройдуть у понеділок короткочасні дощі та грози. Опади послаблять спеку до +24...+29 градусів,
– зазначає експерт.
За словами синоптика, на решті території буде сухо та спекотно, +27...+33 градуси.
У Києві 6 серпня теж пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря у столиці підніметься до +26...+27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 6 серпня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +26...+28
Погода в Україні на понеділок, 6 серпня, від Укргідрометцентру