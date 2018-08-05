Прогноз погоди на 6 серпня: спека продовжується, Захід та Північ накриє дощами

Погода в Україні в понеділок, 6 серпня, буде спекотною. Проте у західних та північних регіонах температура повітря дещо знизиться під час короткочасних дощів, які прогнозують метеорологи.

Про це на своїй сторінці пише український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Як пережити спеку: дієві поради

У західних та північних областях пройдуть у понеділок короткочасні дощі та грози. Опади послаблять спеку до +24...+29 градусів,

– зазначає експерт.

За словами синоптика, на решті території буде сухо та спекотно, +27...+33 градуси.

У Києві 6 серпня теж пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря у столиці підніметься до +26...+27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 6 серпня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28



Погода в Україні на понеділок, 6 серпня, від Укргідрометцентру