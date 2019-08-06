Прогноз погоды на 6 августа: в основном сухо, солнечно, а также – тепло

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет теплее, чем накануне – воздух будет прогреваться до +27. В западных регионах дожди, вероятно, будут, на остальной же территории – сухо.

"Кто замерз на прошлой неделе и особенно горько плакал из-за низкой температуры воздуха – вытрите слезы и улыбнитесь. К нам идет потепление!" – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Воздух начнет прогреваться из-за отсутствия холодного ветра, можно ожидать температуру в пределах +23...+27 градусов, только в северных и северо-восточных регионах Украины будет холоднее (+19...+22).

Ветер, собственно, будет юго-западным, однако лишь "слегка будет вилять хвостом" – со скоростью 5-10 метров в секунду без штормовых порывов.

В столице Украины – Киеве – 6 августа будет солнечная, сухая, умеренно теплая погода.

Прогноз погоды на вторник, 6 августа, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +23...+25

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Суммы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 6 августа от Укргидрометцентра