Прогноз погоды на 6 августа: в основном сухо, солнечно, а также – тепло
Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет теплее, чем накануне – воздух будет прогреваться до +27. В западных регионах дожди, вероятно, будут, на остальной же территории – сухо.
"Кто замерз на прошлой неделе и особенно горько плакал из-за низкой температуры воздуха – вытрите слезы и улыбнитесь. К нам идет потепление!" – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Воздух начнет прогреваться из-за отсутствия холодного ветра, можно ожидать температуру в пределах +23...+27 градусов, только в северных и северо-восточных регионах Украины будет холоднее (+19...+22).
Ветер, собственно, будет юго-западным, однако лишь "слегка будет вилять хвостом" – со скоростью 5-10 метров в секунду без штормовых порывов.
В столице Украины – Киеве – 6 августа будет солнечная, сухая, умеренно теплая погода.
Прогноз погоды на вторник, 6 августа, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +23...+25
Николаев – +24...+26
Херсон – +23...+25
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Суммы – +23...+25
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 6 августа от Укргидрометцентра