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      Прогноз погоды на 6 августа: в основном сухо, солнечно, а также – тепло

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      Прогноз погоды 6 августа 2019 Украина – прогноз погоды на день
      Прогноз погоды в Украине на 6 августа / pixabay.com

      Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет теплее, чем накануне – воздух будет прогреваться до +27. В западных регионах дожди, вероятно, будут, на остальной же территории – сухо.

      "Кто замерз на прошлой неделе и особенно горько плакал из-за низкой температуры воздуха – вытрите слезы и улыбнитесь. К нам идет потепление!" – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Воздух начнет прогреваться из-за отсутствия холодного ветра, можно ожидать температуру в пределах +23...+27 градусов, только в северных и северо-восточных регионах Украины будет холоднее (+19...+22).

      Ветер, собственно, будет юго-западным, однако лишь "слегка будет вилять хвостом" – со скоростью 5-10 метров в секунду без штормовых порывов.

      В столице Украины – Киеве – 6 августа будет солнечная, сухая, умеренно теплая погода.

      Прогноз погоды на вторник, 6 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +24...+26

      Винница – +25...+27

      Одесса – +23...+25

      Николаев – +24...+26

      Херсон – +23...+25

      Симферополь – +24...+26

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +23...+25

      Чернигов – +22...+24

      Суммы – +23...+25

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +22...+24

      Запорожье – +23...+25

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +22...+24

      Харьков – +22...+24

      Киев – +24...+26

      Погода
      Прогноз погоды на 6 августа от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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