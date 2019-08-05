Прогноз погоди на 6 серпня: здебільшого сухо, сонячно, і навіть – тепло
Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде теплішою, ніж у переддень – повітря прогріватиметься до +27. У західних регіонах дощі, ймовірно, будуть, на решті ж території – сухо.
"Хто змерз минулого тижня і особливо гірко плакав через низьку температуру повітря – витріть сльози і усміхніться. До нас йде потепління!" – пише український синоптик Наталка Діденко.
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Повітря почне прогріватися через відсутність холодного вітру, можна очікувати температуру у межах +23...+27 градусів, лише у північних та північно-східних регіонах України буде холодніше (+19...+22).
Вітер, власне, буде південно-західний, однак лише "злегка помахуватиме хвостом" – зі швидкістю 5-10 метрів за секунду без штормових поривів.
У столиці України – Києві – 6 серпня буде сонячна, суха, помірно тепла погода.
Прогноз погоди на вівторок, 6 серпня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +24…+26
Вінниця – +25…+27
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +23…+25
Полтава – +22…+24
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя –+23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на 6 серпня від Укргідрометцентру