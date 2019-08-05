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      Прогноз погоди на 6 серпня: здебільшого сухо, сонячно, і навіть – тепло

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      Прогноз погоди 6 серпня 2019 Україна – прогноз погоди на день
      Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / pixabay.com

      Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде теплішою, ніж у переддень – повітря прогріватиметься до +27. У західних регіонах дощі, ймовірно, будуть, на решті ж території – сухо.

      "Хто змерз минулого тижня і особливо гірко плакав через низьку температуру повітря – витріть сльози і усміхніться. До нас йде потепління!" – пише український синоптик Наталка Діденко.

      Дізнайтеся, коли в Україну повернеться спека до +30 градусів: прогноз

      Повітря почне прогріватися через відсутність холодного вітру, можна очікувати температуру у межах +23...+27 градусів, лише у північних та північно-східних регіонах України буде холодніше (+19...+22).

      Вітер, власне, буде південно-західний, однак лише "злегка помахуватиме хвостом" – зі швидкістю 5-10 метрів за секунду без штормових поривів.

      У столиці України – Києві – 6 серпня буде сонячна, суха, помірно тепла погода.

      Прогноз погоди на вівторок, 6 серпня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +23…+25

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя –+23…+25

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +24…+26

      Погода
      Прогноз погоди на 6 серпня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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