Прогноз погоди на 6 серпня: здебільшого сухо, сонячно, і навіть – тепло

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде теплішою, ніж у переддень – повітря прогріватиметься до +27. У західних регіонах дощі, ймовірно, будуть, на решті ж території – сухо.

"Хто змерз минулого тижня і особливо гірко плакав через низьку температуру повітря – витріть сльози і усміхніться. До нас йде потепління!" – пише український синоптик Наталка Діденко.

Дізнайтеся, коли в Україну повернеться спека до +30 градусів: прогноз

Повітря почне прогріватися через відсутність холодного вітру, можна очікувати температуру у межах +23...+27 градусів, лише у північних та північно-східних регіонах України буде холодніше (+19...+22).

Вітер, власне, буде південно-західний, однак лише "злегка помахуватиме хвостом" – зі швидкістю 5-10 метрів за секунду без штормових поривів.

У столиці України – Києві – 6 серпня буде сонячна, суха, помірно тепла погода.

Прогноз погоди на вівторок, 6 серпня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +24…+26

Вінниця – +25…+27

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +23…+25

Полтава – +22…+24

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя –+23…+25

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 6 серпня від Укргідрометцентру