Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине ожидается снег с дождем и похолодание
В среду, 6 февраля, погода в некоторых регионах Украины ожидается дождливой. Также будет небольшое похолодание и пройдет мокрый снег. Дело в том, что в Украину придет атмосферный фронт.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, а также местами в центральных, западных областях и на Харьковщине. Зато на юге будет сухо.
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"Там, где будет выпадать мокрый снег, вероятно налипание мокрого снега. Похолодание будет не сильным. Днем температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на юге - +4...+9 градусов", – убеждает она.
Что касается Киева, то в столице среда будет с мокрым снегом, правда во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах – гололедица. Днем 6 февраля столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
По информации Украинского гидрометцентра, также 6 февраля в Украине, кроме южной части, местами ожидается небольшой, а в северных областях – умеренный мокрый снег.
В то же время в большинстве центральных, южных и восточных областей специалисты прогнозируют туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, – местами гололедица. Ветер будет северным и северо-западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Столбики термометров днем покажут 0-5 градусов тепла, в Крыму – 7-12 градусов тепла; в Карпатах будет около 0 градусов.
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