Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине ожидается снег с дождем и похолодание

В среду, 6 февраля, погода в некоторых регионах Украины ожидается дождливой. Также будет небольшое похолодание и пройдет мокрый снег. Дело в том, что в Украину придет атмосферный фронт.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, а также местами в центральных, западных областях и на Харьковщине. Зато на юге будет сухо.

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"Там, где будет выпадать мокрый снег, вероятно налипание мокрого снега. Похолодание будет не сильным. Днем температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на юге - +4...+9 градусов", – убеждает она.

Что касается Киева, то в столице среда будет с мокрым снегом, правда во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах – гололедица. Днем 6 февраля столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2

По информации Украинского гидрометцентра, также 6 февраля в Украине, кроме южной части, местами ожидается небольшой, а в северных областях – умеренный мокрый снег.

В то же время в большинстве центральных, южных и восточных областей специалисты прогнозируют туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, – местами гололедица. Ветер будет северным и северо-западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров днем покажут 0-5 градусов тепла, в Крыму – 7-12 градусов тепла; в Карпатах будет около 0 градусов.