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      Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине ожидается снег с дождем и похолодание

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      Погода 6 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 6 февраля: ожидается небольшое похолодание и пройдет мокрый снег / bigmir)net

      В среду, 6 февраля, погода в некоторых регионах Украины ожидается дождливой. Также будет небольшое похолодание и пройдет мокрый снег. Дело в том, что в Украину придет атмосферный фронт.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, а также местами в центральных, западных областях и на Харьковщине. Зато на юге будет сухо.

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      "Там, где будет выпадать мокрый снег, вероятно налипание мокрого снега. Похолодание будет не сильным. Днем температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на юге - +4...+9 градусов", – убеждает она.

      Что касается Киева, то в столице среда будет с мокрым снегом, правда во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах – гололедица. Днем 6 февраля столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

      Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -0...+2

      Сумы – -1...+1

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – 0...+2

      Киев – 0...+2

      По информации Украинского гидрометцентра, также 6 февраля в Украине, кроме южной части, местами ожидается небольшой, а в северных областях – умеренный мокрый снег.

      В то же время в большинстве центральных, южных и восточных областей специалисты прогнозируют туман, местами гололед. На дорогах, кроме юга, – местами гололедица. Ветер будет северным и северо-западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Столбики термометров днем покажут 0-5 градусов тепла, в Крыму – 7-12 градусов тепла; в Карпатах будет около 0 градусов.

       

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      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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