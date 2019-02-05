Прогноз погоди на 6 лютого: в Україні очікується сніг з дощем і похолодання

У середу, 6 лютого, погода в деяких регіонах України очікується дощовою. Також буде невелике похолодання та пройде мокрий сніг. Річ у тім, що в Україну прийде атмосферний фронт.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на півночі, а також місцями у центральних, західних областях і на Харківщині. Натомість на півдні буде сухо.

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"Там, де випадатиме мокрий сніг, є ймовірним налипання мокрого снігу. Похолодання буде таким собі. Удень температура повітря становитиме 0 – +3 градуси, а на півдні - +4 – +9 градусів", – переконує вона.

Щодо Києва, то у столиці середа буде із мокрим снігом, щоправда у другій половині дня опади припиняться. На дорогах – ожеледиця. Вдень 6 лютого стовпчики термометрів покажуть 0 – +2 градуси.

Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2

За інформацією Українського гідрометцентру, також 6 лютого в Україні, крім південної частини, місцями очікується невеликий, а у північних областях – помірний мокрий сніг.

Водночас у більшості центральних, південних і східних областей фахівці прогнозують туман, подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде північним і північно-західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів удень показуватимуть 0-5 градусів тепла, в Криму – 7-12 градусів тепла; а у Карпатах буде близько 0 градусів.