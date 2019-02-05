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      Прогноз погоди на 6 лютого: в Україні очікується сніг з дощем і похолодання

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      Погода 6 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 6 лютого: очікується невелике похолодання та пройде мокрий сніг / bigmir)net

      У середу, 6 лютого, погода в деяких регіонах України очікується дощовою. Також буде невелике похолодання та пройде мокрий сніг. Річ у тім, що в Україну прийде атмосферний фронт.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на півночі, а також місцями у центральних, західних областях і на Харківщині. Натомість на півдні буде сухо. 

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      "Там, де випадатиме мокрий сніг, є ймовірним налипання мокрого снігу. Похолодання буде таким собі. Удень температура повітря становитиме 0 – +3 градуси, а на півдні - +4 – +9 градусів", – переконує вона.

      Щодо Києва, то у столиці середа буде із мокрим снігом, щоправда у другій половині дня опади припиняться. На дорогах – ожеледиця. Вдень 6 лютого стовпчики термометрів покажуть 0 – +2 градуси.

      Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6 

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -0…+2

      Суми – -1…+1

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2

      За інформацією Українського гідрометцентру, також 6 лютого в Україні, крім південної частини, місцями очікується невеликий, а у північних областях – помірний мокрий сніг.

      Водночас у більшості центральних, південних і східних областей фахівці прогнозують туман, подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде північним і північно-західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

      Стовпчики термометрів удень показуватимуть 0-5 градусів тепла, в Криму – 7-12 градусів тепла; а у Карпатах буде близько 0 градусів.

       

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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