Прогноз погоди на 6 лютого: в Україні очікується сніг з дощем і похолодання
У середу, 6 лютого, погода в деяких регіонах України очікується дощовою. Також буде невелике похолодання та пройде мокрий сніг. Річ у тім, що в Україну прийде атмосферний фронт.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на півночі, а також місцями у центральних, західних областях і на Харківщині. Натомість на півдні буде сухо.
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"Там, де випадатиме мокрий сніг, є ймовірним налипання мокрого снігу. Похолодання буде таким собі. Удень температура повітря становитиме 0 – +3 градуси, а на півдні - +4 – +9 градусів", – переконує вона.
Щодо Києва, то у столиці середа буде із мокрим снігом, щоправда у другій половині дня опади припиняться. На дорогах – ожеледиця. Вдень 6 лютого стовпчики термометрів покажуть 0 – +2 градуси.
Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2
За інформацією Українського гідрометцентру, також 6 лютого в Україні, крім південної частини, місцями очікується невеликий, а у північних областях – помірний мокрий сніг.
Водночас у більшості центральних, південних і східних областей фахівці прогнозують туман, подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, – місцями ожеледиця. Вітер буде північним і північно-західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
Стовпчики термометрів удень показуватимуть 0-5 градусів тепла, в Криму – 7-12 градусів тепла; а у Карпатах буде близько 0 градусів.